Tuzla’da dalgıçlar Doğu Roma dönemine ait amfora buldu

Tuzla Belediyesi Dalış Ekibi, Tuzla kıyılarında gerçekleştirdiği araştırmalarda Doğu Roma İmparatorluğu dönemine ait bir amfora parçası buldu.

Tuzla Belediyesi Dalış Ekibi, 130 metre uzunluğundaki Manastır Dalgakıranı’nın altında, tarihi zenginlikleri ortaya çıkarmak için dalış yaptı. Dalış ekibinden Yener Kuşçu, Özkan Öndersoy, Ömer Karakaş ve Gökhan Karakaş, su altında 40-50 dakika süren bir inceleme gerçekleştirdi. Araştırmalar sonucunda, amforanın yalnızca baş kısmına ulaşıldı. Amforanın iki kulpunun sağlam kalmış olması ve gövdesinin kekamoz yapısı, bu buluntunun eski tarihlere, Doğu Roma İmparatorluğu dönemine dayandığını ve bölgede batık gemilerin varlığını ortaya koyuyor.

Tuzla Belediyesi Denizcilik ve Tersaneler Koordinatörü Gökhan Karakaş, "2-6 metre derinlik arasında yaptığımız araştırmada bir amfora parçası bulduk. Ne yazık ki amfora parçasının tamamına erişemedik. Su altı arkeolojisine zarar verme ihtimalini göz önünde bulundurarak, yalnızca yüzeysel bir araştırma yaparak amforanın başını çıkartabildik. İki kulpunun sağlam kalması ve gövdesinin kekamoz yapısı, amforanın eski tarihlere dayandığını gösteriyor. Bu buluntu, Tuzla'nın tarihinin İstanbul tarihiyle eşdeğer olduğunu ve bölgede muhtemelen bir veya birden fazla gemi batığının mevcut olduğunu ortaya koyuyor" dedi.

"DÖNEMİNİN KONTEYNIRLARI OLARAK BİLİNİRLER"

Karakaş, amforanın zeytinyağı, şarap gibi sıvıları taşıdığı tahminini paylaşarak, "Amforanın ebatlarına bakarak tahminen 80 veya 100 santimetreden daha küçük olduğunu varsayıyorum. Bu amforalar, genellikle sıvıları taşır ve döneminin konteynırları olarak bilinirler. Altın, gümüş, elmas gibi değerli madenler taşımazlar" diye konuştu.

BELEDİYE BAŞKANINA HEDİYE EDİLECEK

Karakaş, “Akritas bölgesine belki Fenikelilerden, belki Yunan Mikanos adasından gelen ticari bir gemiye ait amforayla karşı karşıya olduğumuzu söyleyebiliriz. Bu amfora parçasını Tuzla Belediye Başkanı'mız Eren Ali Bingöl’e hediye edeceğiz. İstanbul Arkeoloji Müzesi ve diğer ilgili kurumlarla iş birliği yaparak amforanın tarihlenmesi konusunda yardım alacağız. Başkan Eren Ali Bingöl’ün vizyonuyla Tuzla'nın tarihini ve deniz kültürünü zamanımıza kazandırmayı hedefliyoruz” diye ekledi.

"KÜÇÜK BİR PARÇA OLABİLİR AMA ANLATTIĞI TARİH ÇOK BÜYÜK"

Su altı araştırmacısı ve antik amforalar koleksiyoncusu Mustafa Aydemir ise amforanın Tuzla’da bulunmasının tesadüf olmadığını vurguladı. Aydemir, "Bulunan amfora Orta Çağ’da üzüm ve şarap merkezi olarak bilinen Ganos bölgesinde üretilmiştir. Şarap amforası olarak kullanılan bu parçalar, Marmara Adası’ndaki birçok batıkta bulunmuştur. Eski çağlardan beri oldukça önemli bir yerleşim merkezi olan Tuzla, Marmara Denizi’nde denizaşırı ticaretin yoğun olduğu o dönemlerde önemli limanlarda biriydi. Tuzla’nın batıklarında bulunan amfora, bu bölgenin deniz ticaretindeki önemini gösteriyor. Küçük bir parça olabilir ama anlattığı tarih çok büyük" ifadelerini kullandı.

İlçenin tarihîne ve kültürel mirasına sahip çıkmak için Denizcilik Müzesi’nin gerekliliğini vurgulayan Aydemir, Tuzla’nın denizcilik kültürünü geliştirmenin, geleceğimiz için büyük önem taşıdığını söyledi.