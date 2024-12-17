Tuzla’da inceleme sürüyor

Haber Merkezi

Tuzla’da “Hayali emsal transferi” için yolsuzluk iddiaları nedeniyle inceleme başlatıldı. Önceki dönem AKP’li Tuzla Belediye Başkanı Şadi Yazıcı dönemine ait işlemler için Tuzla Belediyesi’nde 9 Aralık’ta inceleme başlatıldı.

Çevre Şehircilik ve İklim Bakanlığı’ndan müfettişlerin belediyedeki incelemeye başlayacakları belirtildi. İncelenen 7 bin 500 imar dosyasından yüzlercesinin içinin boş olduğu, dosyalarda hiçbir belge, plan, proje bulunamadığı ileri sürülüyor.

Çağdaş Tuzla gazetesinde yer alan habere göre, imar ve harita bölümlerindeki bilgisayarların hard disklerinin de eski yönetim tarafından silinmiş olması nedeniyle, geçmişe dönük projeler incelenemiyor. Çalışmalar zorlukla yürütülüyor. Vurgunun boyutlarının iddia edilenden çok daha fazla; hayal edilemeyecek büyüklükte olacağının, bu tasnif ve parseller bazında saha araştırmaları sonucunda ortaya çıkması bekleniyor.