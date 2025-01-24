Tuzla’da işçi servisi dere yatağına düştü: 1 ölü, 14 yaralı

Tuzla Aydınlı'da sabah saatlerinde özel bir şirkete ait personel servisi dere yatağına düştü.

İstanbul Valiliği kazada bir kişinin yaşamını yitirdiğini, biri ağır 14 kişinin yaralandığını açıkladı.

Edinilen bilgiye göre, özel bir şirkete ait personel servis aracı sabah saatlerinde Tuzla Aydınlı Mahallesi Turna Sokak üzerinde henüz belirlenemeyen bir nedenle şarampole yuvarlandı.

Olaydan sonra bölgeye çok sayıda itfaiye, sağlık ve polis ekibi yönlendirildi. Kazada bir kişinin yaşamını yitirdiği, biri ağır 14 kişinin yaralandığı açıklandı. İstanbul Valiliğinden konuya ilişkin yapılan açıklama şöyle:

"24 Ocak 2025 Cuma günü Tuzla İlçesi Aydınlı Mahallesi Şekerpınar Çöp Yolu Mevkiinde, özel bir şirkete ait olan personel servisi şarampole yuvarlanmıştır. Olayın hemen ardından bölgeye çok sayıda sağlık ekibi sevk edilmiştir. Olayda 1 kişi hayatını kaybetmiş, 1’i ağır toplam 14 vatandaşımız da yaralanmış olup, yaralılar bölgedeki hastanelere sevk edilerek tedavi altına alınmıştır. Olayla ilgili soruşturma başlatılmıştır."