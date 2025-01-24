Tuzla’da işçi servisi dere yatağına düştü: 3 ölü, 15 yaralı

Tuzla'da Aydınlı Mahallesi'nde işçileri taşıyan servis minibüsü yaklaşık 20 metre yükseklikten dere yatağına düştü.

İhbar üzerine olay yerine çok sayıda polis itfaiye ve sağlık ve AFAD ekibi sevk edildi.

Kazada ilk belirlemelere göre 3 kişi hayatını kaybetti, 15 kişi de yaralandı.

Yaralılar çevredeki hastanelere kaldırıldı.

Ekiplerin bölgedeki çalışmaları sürüyor.