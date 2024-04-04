Tuzla’da mazbata CHP’li Bingöl’e verilecek

İstanbul'da Tuzla Belediye Başkanlığı'nı kazanan CHP'li Eren Ali Bingöl, mazbatasını bugün alacak.

Tuzla Belediye Başkanlığı'nı kazanan Eren Ali Bingöl, mazbatasını alacak.

AKP'li rakibine yaklaşık yüzde 12 fark atarak seçimi kazanan CHP Tuzla Belediye Başkanı Eren Ali Bingöl, mazbatasını almak üzere İlçe Seçim Kurulu'na gittiği bildirildi.

Bingöl'ün mazbatasını aldıktan sonra akşam saatlerinde de görevi devralacağı öğrenildi.

Tuzla'da AKP'li belediye başkanının seçimden hemen sonra 62 milyon TL'lik ihale yaptığı ortaya çıkmıştı. İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, "İBB müfettişlerini görevimi devralır almaz hemen görevlendirdim ihaleyi veren de alan da rahat olmasın, bire bir takip edeceğim" demişti.