Tuzla’da park halindeki otomobilin sis farını çaldı

Tuzla’da minibüsten inen şüpheli, park halindeki otomobilin sis farını çaldı. Şüpheli uzun süre sis farını yerinden çıkarmak için uğraştıktan sonra sis farını ceketinin içine saklayarak gözden kayboldu.

Olay, 05 Mayıs Pazar günü saat 19.00 sıralarında, Tuzla’da meydana geldi. İddiaya göre yolcu minibüsünden inen şüpheli yol kenarında park halinde bulunan otomobili gözüne kestirdi. Önce çevresini kontrol eden şüpheli aracın etrafında dolaşmaya başladı.

Kısa bir süre sonra aracın yanına geldikten sonra, otomobilin önündeki aracın gitmesini bekledi. Uzun süre otomobilin sis farını yerinden çıkarmak için uğraşan şüpheli, sis farını ceketinin içine saklayarak gözden kayboldu. O anlar çevredeki bir iş yerinin güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı.