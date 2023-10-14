Tuzla’da Türkiye Satranç Turnuvası başladı

Tuzla Belediyesi tarafından her yıl düzenlenen Türkiye Satranç Turnuvası, bu yıl Cumhuriyetin 100’üncü yılına özel olarak gerçekleştirildi.

Yedinci kez düzenlenen turnuva, yaklaşık 700 sporcunun katılımıyla farklı illerden oyuncuların da dahil olduğu bir organizasyonla başladı. Turnuva açılışını gerçekleştiren Tuzla Belediye Başkanı Dr. Şadi Yazıcı, "Gençlerimizin sosyalleşebilmeleri ve kendilerini deneyebilmeleri için bu oyunların hayatlarında yer almasını, mesleklerinde veya karşılarına çıkacak problemlerde stratejik düşünmelerini geliştirmelerini umuyoruz" dedi.

Tuzla Belediyesi tarafından her yıl geleneksel olarak düzenlenen ve 81 ilden satrançseverlerin katıldığı Türkiye Satranç Turnuvası, Türkiye Satranç Federasyonu’nun destekleri ile başladı. Tuzla Mimar Sinan İlkokulu Spor Salonu’nda başlayan ve 2 gün sürecek turnuvaya yaklaşık 700 sporcu katıldı. Her yaştan sporcunun katılımına açık düzenlenen turnuva, 10 kategoride 35 dakika ve 30 saniye düşünme süresinde 6 tur Ulusal Kuvvet Derecesi (UKD) olarak tasarlandı.

Şampiyonayı Türkiye’nin dört bir yanından katılan sporcuların yanı sıra Tuzla İlçe Milli Eğitim Müdürü Metin Çangır, Türkiye Satranç Federasyonu yetkilileri ve çok sayıda vatandaş takip etti. Turnuvanın açılışını yapan Tuzla Belediye Başkanı Dr. Şadi Yazıcı, sporcularla sohbet ederek onlara başarılar diledi. Yazıcı’nın ilk hamleyi yapmasıyla turnuva başladı. Ayrıca Yazıcı bir satranç oyuncusu ile açılış maçı yaptı.