Tuzlaspor-Boluspor maçının ardından

Trendyol 1. Lig'in 23. haftasında konuk ettiği Boluspor'a 2-1 mağlup olan Tuzlaspor'da teknik sorumlu Andaç Gürkan Kocabıyık, "Üç puanı çok istedik ama olmadı. Umarım haftaya bu durumu telafi ederiz." dedi.

Andaç Gürkan Kocabıyık, Esenyurt Necmi Kadıoğlu Stadı'ndaki müsabakanın ardından basın mensuplarına açıklamalarda bulundu.

Maçın zorlu geçeceğini bildiklerini belirten Kocabıyık, "Önemli bir maça çıktığımızın farkındaydık. Bunu da sahaya yansıttığımızı düşünüyorum. Erken bir gol yedik. Motivasyon kaybıyla maça 1-0 mağlup başladık. Sonrasında iyi reaksiyon gösterdik ve golü bulduk. Ardından Luka ve Bangoura ile pozisyonlar bulduk. Bence ikinci yarı üstün olan taraf bizdik. Yediğimiz golleri de duran toptan yedik. İyi mücadele ettik. Üç puanı çok istedik ama olmadı. Umarım haftaya bu durumu telafi ederiz." ifadelerini kullandı.

Boluspor cephesi

Boluspor Teknik Direktörü Yalçın Koşukavak, erken gelen golle oyuncularının motivasyonunun düştüğünü dile getirdi.

Koşukavak, Necmi Kadıoğlu Stadı'nın kendisi için çok anlam ifade ettiğini aktararak, "Ben Bursaspor'un teknik direktörüyken 2019'da İstanbulspor'a rakip olmuştum. O zaman buraya gelmiştim. Yalçın Koşukavak, İstanbulspor'da herkes tarafından tanındı. Bu statta çok güzel hatıralarım var. Çok güzel işler başardık." diye konuştu.

Maça iyi başladıklarını belirten Koşukavak, şunları kaydetti:

"Golü erken bulunca oyuncularımın motivasyonu düştü. Seyirci de yoktu. Bunlardan dolayı konsantrasyon kaybı yaşadık. 15-30. dakikalar arsında baskı yedik. Sonrasında da rakip golü buldu. Krizli dakikalarımız devam etti. Devre arasında oyuncularımla teknik anlamda bazı paylaşımlar yaptım. İkinci yarıda daha çok pozisyon bulduk. Zaman zaman kontratak yedik ama rakibi de iyi karşıladık. Son bölümde de önde oynarken duran top kazandık. Kornerden de gol bulduk ve maçı kazandık. Oyuncularımı tebrik ederim. 36 puana ulaştık. İnşallah hedeflediğimiz yere gideriz. Tuzlaspor'a da başarılar dilerim."

Toplantıda arka plan sorunu yaşandı

Öte yandan, Yalçın Koşukavak'ın basın toplantısı yaptığı yerde arka planda bulunan reklam panosunun değişiminde sorun yaşandı.

Süper Lig'e ait reklam panosunu 1. Lig ile değiştirmek isteyen görevliler, sabitleyemedikleri panoyu basın toplantısı sırasında tutmak zorunda kaldı.