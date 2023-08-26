Tuzlaspor - Eyüpspor maçının bilet fiyatları 17 bin TL ile 21 bin TL

Trendyol 1. Lig’in 3. haftasında oynanacak Tuzlaspor-Eyüpspor maçının bilet fiyatları dikkat çekti.

Trendyol 1. Lig’in 3. haftasında Tuzlaspor, saat 17.00’de Sancaktepe 15 Temmuz Stadyumu’nda Eyüpspor ile karşılaşacak. 1920 kişilik kapasiteli stadyumda oynanacak müsabakanın satışa çıkan biletlerin fiyatları ise, 1. Kategori 17 bin TL, Misafir Tribünü ise 21 bin TL olarak belirlendi.

Geçtiğimiz sezonun 35. haftasında 29 Nisan 2023 tarihinde oynanan Tuzlaspor - Eyüpspor maçının bilet fiyatları da 38 bin TL ve 50 bin TL olarak satışa çıkmıştı.