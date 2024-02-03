Giriş / Abone Ol
Birgün Gazetesi Birgün Gazetesi
Abone

Tuzlaspor hazırlıklarını tamamlayan Manisa FK, İstanbul’a hareket etti

Ajans Haberleri
  • 03.02.2024 13:19
  • Giriş: 03.02.2024 13:19
  • Güncelleme: 03.02.2024 13:20
Kaynak: İHA
Tuzlaspor hazırlıklarını tamamlayan Manisa FK, İstanbul’a hareket etti

Manisa Futbol Kulübü, Trendyol 1. Lig 21. haftasında deplasmanda karşılaşacağı Tuzlaspor maçının hazırlıklarını tamamlayarak, İstanbul’a gitti.

Manisa Futbol Kulübü, Trendyol 1. Lig 21. hafta karşılaşmasında İstanbul ekibi Tuzlaspor’a konuk olacak. Manisa FK, yarın saat 13.30’da oynanacak mücadelenin hazırlıklarını gerçekleştirdiği antrenmanla noktaladı.

Fikri Bayrıl Tesisleri’nde Teknik Direktör Mustafa Dalcı yönetiminde gerçekleşen ter antrenmanıyla çalışmalarını tamamlayan siyah-beyazlılar daha sonra İstanbul’a hareket etti. 

BirGün'e Abone Ol