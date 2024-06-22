Tuzluca’da ani dolu yağışı tarım alanlarına zarar verdi

Iğdır’da etkili olan fırtına ve dolu yağışı Tuzluca ilçesindeki birçok köyde tarım alanlarına zarar verdi.

Iğdır ili Hadımlı köyü Kızıldüz mevkisinde meydana gelen fırtına ve ani dolu yağışı, bölge halkını şaşkına çevirdi.

Önce ceviz, ardından fındık büyüklüğünde yağan dolu, kısa sürede etkisini göstererek meyve ve sebze bahçelerine büyük zarar verdi.

Yağışın ardından, etraftaki düzlükler ve tepeler adeta kar yağmış gibi bembeyaz bir görüntüye büründü.

Çiftçiler, dolunun verdiği zararı telafi etmek için yetkililerden yardım bekliyor.

Özellikle hasat dönemi yaklaşan meyve ve sebzelerin ciddi şekilde zarar gördüğü belirtiliyor.

Yağan dolu yağışı ile fırtına güvenlik kamerasına yansıdı.