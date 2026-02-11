Tuzluca’da köy okullarında eğitime 1 gün ara

(IĞDIR) - Iğdır’ın Tuzluca ilçesine bağlı köylerde ve taşımalı eğitim kapsamında bulunan okullarda yoğun kar yağışı ve dondurucu soğuklar nedeniyle eğitime bugün ara verildi.

Iğdır Valiliği'nden yapılan açıklamada, Tuzluca ilçesinde etkili olan kar yağışıyla birlikte soğuk hava, don ve buzlanma riskine karşı tedbir amacıyla ilçeye bağlı köylerde ve taşımalı eğitim kapsamında bulunan okullarda eğitime bugün ara verildiği, ilçe merkezindeki okullarda ise eğitimin planlandığı şekilde devam edeceği belirtildi.

Öte yandan, dünden bu yana etkisini sürdüren kar yağışıyla birlikte Iğdır beyaza büründü. Ekipler, kapanan çok sayıda köy yolunu ulaşıma açmak için çalışmalarını sürdürüyor.