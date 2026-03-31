Tuzluçayır Kadınları Dayanışma Derneği'nden tutuklu muhabirimiz İsmail Arı'ya destek: "Gerçeği yazanları susturamazsınız"

Tuzluçayır Kadınları Dayanışma Derneği, BirGün muhabiri İsmail Arı’nın “halkı yanıltıcı bilgiyi alenen yayma” iddiasıyla tutuklanmasına karşı açıklama yaptı. Açıklamada, Arı’nın tutuklanmasının sadece basın özgürlüğüne değil, kadın ve çocuk haklarına yönelik bir saldırı olduğu vurgulandı.

"İSTİSMARCILAR DEĞİL, HAKİKATİ YAZANLAR HEDEFTE"

Dernek tarafından yapılan açıklamada, İsmail Arı’nın Kur’an’a Hizmet Vakfı yöneticisi Ayhan Şengüler hakkındaki cinsel istismar iddialarını belgeleriyle ortaya koyduğu hatırlatıldı. İddiaların odağındaki isimler hakkında etkin bir yargı süreci işletilmezken gazetecinin tutuklanmasına tepki gösterilen açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Dava sürecinde şikayetçi olan kadın ve çocuğun yaşamını yitirmiş olması ve bu olayın tüm yönleriyle aydınlatılmamış olması durumun vahametini artırmaktadır. Kadınların ve çocukların korunamadığı, faillerin cezasızlıkla ödüllendirildiği bir ortamda, gerçeği ortaya koyanların cezalandırılması kabul edilemez."

"CEMAAT İÇİNDEKİ SUÇLAR NEDEN GÖRÜNMEZ KILINIYOR?"

Basın açıklamasında iktidara ve yargı mekanizmalarına şu sorular yöneltildi:

Kadına ve çocuğa yönelik nitelikli cinsel suç iddiaları karşısında neden etkin bir yargılama işletilmiyor?

Kapalı yapılar içerisindeki şiddet iddiaları neden yeterince soruşturulmuyor?

Cemaat ve benzeri yapıların içindeki suçlar neden görünmez kılınırken, bu suçları ifşa edenler hedef alınıyor?

"SESSİZ KALMAYACAĞIZ"

Gazetecilerin susturulmasının şiddetin üzerinin örtülmesi anlamına geldiğini belirten Tuzluçayır Kadınları, açıklamasını şu sözlerle noktaladı: "Basın özgürlüğü, toplumun gerçekleri öğrenme hakkıdır. İsmail Arı derhal serbest bırakılmalı, iddialar şeffaf bir şekilde soruşturulmalıdır. Sessiz kalmayacağız; çünkü biliyoruz ki susmak, suça ortak olmaktır."