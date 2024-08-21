Tüzük Kurultayı öncesi CHP'de dikkat çeken görüşme: İmamoğlu, Kılıçdaroğlu'nu ziyaret etti

Cumhuriyet Halk Partisi'nde (CHP), köklü değişikliklerin yaşanacağı belirtilen Tüzük Kurultayı öncesinde dikkat çeken bir görüşme yaşandı.

İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun, eski CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nu evinde ziyaret etti.

"KILIÇDAROĞLU TALEPLERİNİ İLETTİ"

Halk TV yayınında konuşan gazeteci İsmail Saymaz, söz konusu görüşmenin dün gece (20 Ağustos) yaşandığını, İmamoğlu'nun garaj kapısını kullanarak Kılıçdaroğlu'nun konutuna girdiğini belirtti.

Saymaz'ın aktardığına göre kamuoyuna duyurulmayan görüşme 1 saatten uzun sürdü ve ağırlıklı olarak Tüzük Kurultayı görüşüldü. Kılıçdaroğlu'nun taleplerini ilettiği görüşmede, iki isim dışında herhangi bir siyasi isim yer almadı.

KURULTAY 8 EYLÜL'DE

CHP’nin 8 Eylül’de yapılacak Tüzük Kurultayı'nda Genel Başkan da dahil tüm seçilmişlere üç dönem sınırı getirilmesi planlanıyor. Aday belirlemede ön seçim uygulama yetkisi bazı seçim çevrelerinde, "kaybetme riski"nin ortadan kaldırılması gerekçesiyle Genel Başkan'a verilecek.