TV ratinglerinde izleyici grupları ne anlama geliyor? Rating sıralamaları nasıl yapılır?

Televizyon dünyasında reyting verileri, bir programın başarısını belirlemenin en önemli kriterlerinden biridir. Dizi, film, haber ve yarışma programlarının başarısı; kaç kişi tarafından izlendiği ve hangi izleyici gruplarına hitap ettiğiyle doğrudan ilişkilidir.

Peki, reyting ölçümlerinde izleyici grupları nasıl belirleniyor? AB, ABC1, TOTAL gibi kategoriler ne anlama geliyor? İşte televizyon izleyici gruplarının detaylı sınıflandırması ve tüm merak edilenler:

REYTİNG GRUPLARI NEYE GÖRE BELİRLENİR?

Televizyon reytingleri, panel denilen örnek hane grupları üzerinden yapılan ölçümlerle belirlenir. Bu panellerde yer alan hanelerin sosyo-ekonomik statüleri, eğitim düzeyleri, yaş aralıkları ve yaşam tarzları gibi birçok kriter göz önünde bulundurularak gruplandırma yapılır. En çok bilinen izleyici grupları şunlardır:

1. TOTAL İZLEYİCİ GRUBU NEDİR?

Total grup, tüm izleyici kitlesini kapsayan en geniş sınıftır. Yaş, eğitim, gelir veya sosyal statü ayrımı yapılmaksızın herkes bu gruba dahildir. Genellikle “Total izleyici kimdir?” sorusunun yanıtı, televizyon izleyen herkes olarak özetlenebilir. Özellikle ana akım diziler ve genel izleyiciye hitap eden yapımlar, total grupta yüksek reyting hedefler.

2. AB GRUBU NEDİR?

AB grubu, yüksek eğitimli ve gelir düzeyi yüksek bireylerden oluşur. Üniversite mezunu, beyaz yakalı çalışanlar, üst düzey yöneticiler ve akademisyenler bu grupta yer alır. “AB grubu nedir?” sorusu sıkça sorulsa da en sade haliyle bu grup, televizyon içeriğini daha seçici izleyen, kaliteli yapımlara ilgi duyan kesimi temsil eder. Belgesel, kültürel programlar, politik tartışma programları bu grup içinde daha fazla izlenme oranı yakalayabilir.

3. ABC1 GRUBU NE DEMEK?

ABC1 grubu, hem AB grubunu hem de C1 grubunu kapsayan daha geniş bir orta-üst sınıf izleyici kitlesidir. “ABC1 ne demek?” sorusu, reyting analizlerinde çok sık araştırılır çünkü bu grup hem ekonomik gücü hem de izleme alışkanlıkları açısından reklam verenler için kritik önem taşır. Bu gruba giren bireyler genellikle lise ve üniversite mezunudur, şehirli ve çalışan kesimi temsil eder.

4. C2 VE DE GRUPLARI KİMLERİ KAPSAR?

C2, D ve E grupları, gelir düzeyi ve eğitim seviyesi daha düşük olan kitleleri kapsar. Mavi yakalı çalışanlar, emekliler ve kırsal bölgelerde yaşayan bireyler bu kategorilere girer. Bu gruplar genellikle daha geniş zamana sahip oldukları için gündüz kuşağı programları ve dizilerin ana hedef kitlesini oluşturur.

REYTİNG SIRALAMALARINDA BU GRUPLAR NEDEN ÖNEMLİDİR?

Reyting gruplarının anlamı, sadece kimlerin ne izlediğini değil, aynı zamanda hangi reklamın hangi kitleye ulaşacağını belirlemesi açısından da önemlidir. Örneğin bir sağlık sigortası reklamı, AB grubunda yüksek reyting alan bir programa verilmek istenirken; gündelik ürünlerin reklamları daha çok total ya da DE grubuna hitap eden programlara yerleştirilir.

HANGİ REYTİNG GRUBU NE ANLAMA GELİYOR?

Total grup : Tüm izleyici kitlesini kapsar.

: Tüm izleyici kitlesini kapsar. AB grubu : Eğitimli ve yüksek gelirli izleyici.

: Eğitimli ve yüksek gelirli izleyici. ABC1 grubu : Orta-üst sınıf şehirli izleyici.

: Orta-üst sınıf şehirli izleyici. C2, D, E grubu: Orta ve alt gelir grubundaki bireyler.

Reyting sıralamaları yapılırken bu grupların izlenme oranları ayrı ayrı raporlanır. Bu sayede televizyon kanalları, içeriklerini hangi kitleye göre şekillendireceklerini daha net bir şekilde görebilir.