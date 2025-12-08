TV spikerleri Cebeci, Acet ve Sarıoğlu'na yönelik uyuşturucu operasyonunda yeni gelişme

Televizyon spikerleri Meltem Acet, Ela Rümeysa Cebeci ve Hande Sarıoğlu'na yönelik uyuşturucu operasyonu kapsamında yeni bir gelişme yaşandı.

Sabah'ta yer alan habere göre, gözaltına alınıp tutuklanan bir sosyal medya fenomeninin cep telefonunda yapılan incelemeler ve verdiği ifadeler sonucu operasyon gerçekleşti.

Soruşturmanın merkezindeki şüpheli sosyal medya fenomeni, telefonunu kendi rızasıyla incelemeye verdi. WhatsApp, Telegram gibi uygulamalar ve dijital materyallerdeki detaylı yazışmalar, uyuşturucu madde temini ve ticareti ile ilgili geniş bir ağı işaret etti.

Operasyon kapsamında çok sayıda ünlü geçtiğimiz ekim ayında ifadeye çağrıldı.

Dijital deliller ışığında son olarak televizyon spikerleri Ela Rumeysa Cebeci, Hande Sarıoğlu ve Meltem Acet, suçlamalar karşısında ifade verdi.

Fotoğraf: DHA

NE OLMUŞTU?

Televizyon spikerleri Meltem Acet, Ela Rümeysa Cebeci ve Hande Sarıoğlu, uyuşturucu operasyonu kapsamında ifade vermişti.

Acet ve Cebeci, Adli Tıp Kurumu'na (ATK) sevk edilmişti.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Kaçakçılık, Narkotik ve Ekonomik Suçlar Soruşturma Bürosu tarafından "kullanmak için uyuşturucu veya uyarıcı madde satın almak, kabul etmek veya bulundurmak ya da uyuşturucu veya uyarıcı madde kullanmak" suçuna ilişkin yürütülen soruşturmada, jandarma ekiplerince operasyon düzenlenmişti.

Operasyonda Acet, Cebeci ve Sarıoğlu, sağlık kontrollerinin ardından İstanbul Adliyesi'ne getirilmişti.

Şüpheliler, serbest bırakılmıştı.