TV spikerleri Cebeci, Acet ve Sarıoğlu serbest bırakılacak iddiası

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Kaçakçılık, Narkotik ve Ekonomik Suçlar Soruşturma Bürosu'nca "kullanmak için uyuşturucu veya uyarıcı madde satın almak, kabul etmek veya bulundurmak ya da uyuşturucu veya uyarıcı madde kullanmak" suçlarından kaynaklı operasyon düzenlenmiş ve 3 spiker gözaltına alınmıştı.

Halk TV'nin haberine göre Show TV Haber Spikeri Ela Rümeysa Cebeci, Beyaz TV Ana Haber Spikeri Hande Sarıoğlu ve eski Habertürk Spikeri Meltem Acet İstanbul Adliyesi'nde savcılıkta ifade vermelerinin ardından Adli Tıp Kurumu'na sevk edildi. Burada işlemlerinin tamamlanmasının ardından serbest bırakılacakları öğrenildi.