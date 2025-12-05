TV spikerleri Cebeci ve Acet uyuşturucu operasyonunda gözaltında; Hande Sarıoğlu ifadeye çağrıldı

Show TV spikeri Ela Rumeysa Cebeci ve eski Habertürk spikeri Meltem Acet jandarma ekipleri tarafından gözaltına alındı.

Beyaz TV Ana Haber Spikeri Hande Sarıoğlu'nun da aynı operasyon kapsamında ifadeye çağrıldığı belirtildi. Sarıoğlu, ifade vermek için Ankara'dan İstanbul'a geldi.

Gözaltılar "uyuşturucu operasyonu" kapsamında gerçekleşirken haklarında gözaltı kararı olan başka isimlerin de olduğu öğrenildi.

HANDE SARIOĞLU'NDAN AÇIKLAMA

İfadeye çağrılan Hande Sarıoğlu, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı:

"Ailem, arkadaşlarım, beni takip eden dostlarım, Ankara'da evimdeyim. Şimdi yola çıkıp İstanbul'a geliyorum. Herkes beni arıyor anlıyorum, ben de durumu anlamak için gideceğim ifademi vereceğim. Bilgi sahibi olduğum zaman sizlerle paylaşırım. Adımın geçtiği herhangi bir paylaşıma itibar etmeyin. Alakam olmayan bir durum konusunda adımız geçmiş, ben de gidip ifade vereceğim. Teşekkür ederim herkes merak etmiş, endişelenmeyin benlik bir durum yok. Sadece ifade vereceğim."

Öte yandan gözaltına alınan spikerler Ela Rumeysa Cebeci ve Meltem Acet, gözaltına alınmalarının ardından sağlık kontrolüne getirildi.

Cebeci ve Acet sağlık kontrolünde / DHA

Gözaltındaki isimlere 'uyuşturucu kullanma' suçlaması yöneltiliyor.

Geçtiğimiz ekim ayında da; İrem Derici, Kubilay Aka, Kaan Yıldırım, Hadise Açıkgöz, Berrak Tüzünataç, Duygu Özaslan Mutaf, Demet Evgar Babataş, Zeynep Meriç Aral Keskin, Özge Özpirinçci, Derin Talu, Deren Talu ve Mert Yazıcıoğlu uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınmıştı.