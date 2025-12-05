TV spikerleri Ela Rumeysa Cebeci, Meltem Acet ve Hande Sarıoğlu gözaltına alındı
TV spikerleri Ela Rumeysa Cebeci, Meltem Acet ile Hande Sarıoğlu jandarma ekipleri tarafından gözaltına alındı. Gözaltıların "uyuşturucu operasyonu" kapsamında gerçekleştiği kaydedildi.
Kaynak: Haber Merkezi
Show TV spikeri Ela Rumeysa Cebeci, Beyaz TV spikeri Hande Sarıoğlu ve Meltem Acet jandarma ekipleri tarafından gözaltına alındı.
Gözaltılar "uyuşturucu operasyonu" kapsamında gerçekleşirken gözaltına alınan başka isimlerin de olduğu öğrenildi.
Gözaltındaki isimlere 'uyuşturucu kullanma' suçlaması yöneltiliyor.