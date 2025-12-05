Giriş / Abone Ol
TV spikerleri Ela Rumeysa Cebeci, Meltem Acet ve Hande Sarıoğlu gözaltına alındı

TV spikerleri Ela Rumeysa Cebeci, Meltem Acet ile Hande Sarıoğlu jandarma ekipleri tarafından gözaltına alındı. Gözaltıların "uyuşturucu operasyonu" kapsamında gerçekleştiği kaydedildi.

  • 05.12.2025 12:23
  • Giriş: 05.12.2025 12:23
  • Güncelleme: 05.12.2025 13:05
Kaynak: Haber Merkezi
TV spikerleri Ela Rumeysa Cebeci, Meltem Acet ve Hande Sarıoğlu gözaltına alındı
Fotoğraf: Ela Rumeysa Cebeci (solda), Meltem Acet (ortada), Hande Sarıoğlu

Show TV spikeri Ela Rumeysa Cebeci, Beyaz TV spikeri Hande Sarıoğlu ve Meltem Acet jandarma ekipleri tarafından gözaltına alındı.

Gözaltılar "uyuşturucu operasyonu" kapsamında gerçekleşirken gözaltına alınan başka isimlerin de olduğu öğrenildi.

Gözaltındaki isimlere 'uyuşturucu kullanma' suçlaması yöneltiliyor.

