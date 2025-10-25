TV'ye kayyum deyince akla o geliyor: İbrahim Paşalı

TELE 1 yöneticisi gazeteci Merdan Yanardağ, Silivri’de tutuklu bulunan İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu ve İmamoğlu'nun seçim kampanyası direktörü Necati Özkan hakkında "casusluk" iddiasıyla başlatılan soruşturmada dün Merdan Yanardağ gözaltına alındı.

Merdan Yanardağ’ın gözaltına alınmasının ardından dün akşam saatlerinde TELE 1’e kayyum atandı. Kayyum heyetinin başında ise bir dönem Yeni Şafak yazarlığı da yapmış İbrahim Paşalı var.

HER YERİN KAYYUMU

İbrahim Paşalı ismi son günlerde kayyum atamalarıyla sürekli gündemde.

Paşalı ilk olarak Flash TV’nin sahibi Erkan Kork’un kara para ve yasadışı bahis soruşturmalarından tutuklanmasının ardından Flash TV’ye kayyum olarak atanmıştı.

Yine yasadışı para gelirlerinin aklanması suçlamasıyla yürütülen Papara soruşturması kapsamında Papara’nın yüzde 70 ortağı konumundaki EkoTürk televizyon kanalı da soruşturma kapsamına girmişti. Paşalı TMSF tarafından kayyum atanan ve ağırlıkla ekonomi yayınları yapan EkoTürk’e de kayyum olarak atanmıştı.

Paşalı’nın ismi Can Holding’e yönelik başlatılan soruşturma kapsamında kayyum atanan medya kuruluşlarının kayyum heyetiyle de anılmıştı. Bu kuruluşlar arasında Show TV, Bloomberg HT ve HaberTürk var.

Bu listeye TELE 1’in de eklenmesiyle Paşalı altı farklı medya kuruluşunda kayyum oldu.

Son olarak TVNet adlı televizyon kanalında “Makam Arabası” adlı programı hazırlayan Paşalı’nın İstanbul Kriterleri, Entelektüellerin Hurafeleri ve Öğle Uykusu adıyla yayımlanmış üç kitabı bulunuyor.