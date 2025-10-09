tv100, İsmail Küçükkaya ve Ebru Baki ile yollarını ayırdı

tv100'ün İsmail Küçükkaya ve Ebru Baki ile yollarını ayırdığı bildirildi. tv100 yönetiminin aldığı karar ile Ebru Baki’nin sunduğu “Para Manşet” ve İsmail Küçükkaya’nın sunduğu “YeniGün” programları yayından kaldırıldı. Küçükkaya, tv100’e program yapmaya 29 Eylül’de başlamıştı. Spiker Ebru Baki ise Kasım 2024’te Sözcü TV’den ayrılmış ve tv100’e geçmişti.

Edinilen bilgiye göre; tv100, 08.00-10.00 saatleri arasında yayınlanan YeniGün programının sunucusu İsmail Küçükkaya ile 10.00-12.00 saatleri arasında yayınlanan Para Manşet programının sunucusu Ebru Baki ile yollarını ayırdı. İki program da yayından kaldırıldı.

Halk TV’den ayrılan gazeteci İsmail Küçükkaya, geçtiğimiz haftalarda tv100 ile anlaşmaya varmıştı. Küçükkaya, 29 Eylül Pazartesi progrma başlamıştı. Küçükkaya'nın ilk konuğu ise CHP Genel Başkanı Özgür Özel olmuştu.

Medyascope gibi bazı yayın kuruluşlarının konuyla ilgili haberinde Küçükkaya'nın programının beklenen reytinge ulaşamadığı ifade edildi.

İMAMOĞLU'NUN MEKTUBU KRİZ Mİ YARATTI?

Gazeteci ve eski CHP Milletvekili Mustafa Balbay, Küçükkaya’nın bu sabahki yayınına katılmış ve tutuklu İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu’nun kendisine mektubunu iletmişti. Küçükkaya da X hesabından mektubun fotoğrafını paylaşmıştı. tv100 yönetiminin kararının arkasında mektuptan kaynaklanan bir kriz olup olmadığı ise şimdilik bilinmiyor.