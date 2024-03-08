TVF Başkanı, Eda Erdem'e "Adam gibi adam" dedi; Ali Koç şaşkınlığını gizleyemedi

Fenerbahçeli voleybolcu ve milli takımın kaptanı Eda Erdem Dündar'ın heykeli açıldı. Açılış töreninde konuşan TVF Başkanı Akif Üstündağ'ın Eda Erdem'i "Adam gibi adam" diyerek 'övmesinin' ardından Eda Erdem gülmemek için kendini zor tutarken Ali Koç şaşkınlığını gizleyemedi.

Spor 08.03.2024 11:50 Giriş: 08.03.2024 11:50

Güncelleme: 08.03.2024 12:10 Kaynak: Haber Merkezi

A- A A+