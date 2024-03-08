TVF Başkanı, Eda Erdem'e "Adam gibi adam" dedi; Ali Koç şaşkınlığını gizleyemedi
Fenerbahçeli voleybolcu ve milli takımın kaptanı Eda Erdem Dündar'ın heykeli açıldı. Açılış töreninde konuşan TVF Başkanı Akif Üstündağ'ın Eda Erdem'i "Adam gibi adam" diyerek 'övmesinin' ardından Eda Erdem gülmemek için kendini zor tutarken Ali Koç şaşkınlığını gizleyemedi.
Fenerbahçeli voleybolcu ve milli takımın kaptanı Eda Erdem Dündar'ın heykelinin açılışında konuşan Türkiye Voleybol Federasyonu (TVF) Başkanı Akif Üstündağ, konuşması sırasında Erdem için "Kaptan gibi kaptan, adam gibi adam" dedi.
Üstündağ'ın bu 'övgüsünün' ardından Eda Erdem gülmemek için kendini zor tutarken Fenerbahçe Başkanı Ali Koç şaşkınlığını gizleyemedi.
15 yıldır Fenerbahçe'de oynayan 36 yaşındaki milli voleybolcu Eda Erdem'in heykeli, Ülker Stadı’nın yakınında yer alan Yoğurtçu Parkı’nın girişindeki Lefter, Can Bartu ve Alex heykellerinin yanına inşa edildi.
Heykel, Ülker Stadyumu Fenerbahçe Şükrü Saracoğlu Spor Kompleksi'nin protokol giriş önünde düzenlenen törenle açıldı.