TVF duyurdu: A Milli Erkek Voleybol Takımı'nda 2 ayrılık

Türkiye Voleybol Federasyonu, A Milli Erkek Voleybol Takımı Başantrenörü Umut Çakır ve Mert Karatop ile yolların ayrıldığını duyurdu.

Federasyon tarafından konuya ilişkin açıklama yapıldı.

Yapılan açıklamada, "A Milli Erkek Voleybol Takımı Başantrenörümüz Sayın Umut Çakır ve yardımcı antrenörümüz Sayın Mert Karatop ile karşılıklı anlaşarak yollarımızı ayırmış bulunmaktayız. Umut Çakır ve Mert Karatop'a, A Milli Erkek Voleybol Takımımıza yaptığı katkılar için teşekkür eder, bundan sonraki kariyerlerinde başarılar dileriz" denildi.

Umut Çakır yönetimindeki A Milli Erkek Voleybol Takımı, 2025 FIVB Milletler Ligi'nin (VNL) ilk 8 maçında 2 galibiyet, 6 yenilgi yaşadı. Ay-yıldızlı ekip, 18 takımlı ligde 16. sırada yer alıyor.