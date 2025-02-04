TVF yöneticilerinin bir eli yağda, bir eli balda!

AKP’li Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ın başında olduğu ve çok sayıda kamu kuruluşunu bünyesinde bulunduran Türkiye Varlık Fonu’na (TVF) ait denetim raporu, fonun yaptığı yüksek harcamaları ortaya koydu.

Denetim raporunda 2023 yılında 3 genel müdür, 9 direktör, 23 müdür ve 15 müdür yardımcısı ile toplam 113 personel bulunan TVF Yönetim AŞ’de genel müdür ve genel müdür yardımcıları gibi üst düzey yöneticilere sağlanan ücret ve benzeri menfaatlerin 38 milyon 516,3 bin liraya ulaştığı belirtildi. 2022 yılında 19 milyon 82,1 bin TL olan ödeme iki katı arttı.

KİRALIK ARAÇ SALTANATI

2023 yılına ilişkin denetleme raporunda ‘kullanım hakkı varlıkları’ içerisinde yer alan kiralık araçların maliyet değerinin bir önceki yıla göre 19 milyon 434,6 bin TL’lik artış göstererek 28 milyon 38,4 bin TL’ye ulaştığı dikkati çekti.

Artışın gerekçelerine ilişkin denetçiler tarafından şirketten istenen açıklamada, 2023 yılında 26 yeni araç kira sözleşmesi yapıldığı, 2 araç kira sözleşmesinin bir yıl uzatıldığı belirtildi. Ayrıca 2023 yılında önceki yıllarda sözleşmesi yapılan 20 aracın kira sözleşmesinin tamamlandığı veya araçların iade edildiği ifade edildi.

2023 yılsonu itibarıyla TVF Yönetim AŞ bünyesinde 52 kiralık araç bulunduğu tespit edildi. Kiralık araçların müdür, direktör ve üst kademe yöneticilerinin kullanımında olduğu bilgisine yer verildi.