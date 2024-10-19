TVF’de Mehmet Akif Üstündağ yeniden başkan

SPOR SERVİSİ

Türkiye Voleybol Federasyonu’nun 6. Olağan Genel Kurulu’nda Mehmet Akif Üstündağ, yeniden başkanlığa seçildi.

Mehmet Akif Üstündağ, kullanılan 218 oyun 121’ini alarak yeniden başkanlığa seçildi. Gökhan Dinçer ise 95 oy aldı, 2 oy geçersiz sayıldı.

2016’dan bu yana görevini sürdüren Mehmet Akif Üstündağ, girdiği üst üste 3. seçimi de kazandı. Akif Üstündağ başkanlığındaki yeni yönetim kurulunda Alper Sedat Aslandaş, Ersin Yılmaz, Mustafa Alparslan, İlker Dinçay, Altuğ Erim, Zeynep Aydınlar Eröğüt, Abdurrahim Yıldız, Simge Gündüz, Hasan Semih Oktay ve Bahar Mert yer aldı.

Camiaya seslenen Üstündağ, seçimi kazandığı için mutlu olduğunu belirterek, Türk voleyboluna hayırlı olması temennisinde bulundu.