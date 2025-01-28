Twente-Beşiktaş maçını Polonyalı hakem Marciniak yönetecek

İSTANBUL (AA) - UEFA Avrupa Ligi'nin 8. ve son haftasında 30 Ocak Perşembe günü oynayacak Twente-Beşiktaş maçında Polonyalı hakem Szymon Marciniak düdük çalacak.

Organizasyonun internet sitesinde yer alan açıklamaya göre, Hollanda'nın Enschede kentindeki De Grolsch Veste Stadı'nda saat 23.00'de oynanacak müsabakada Marciniak'ın yardımcılıklarını Tomasz Listkiewicz ve Adam Kupsik üstlenecek.

Karşılaşmanın dördüncü hakemliğini Wojciech Myc yapacak.

Mücadelede Tomasz Kwiatkowski VAR, Pawel Pskit AVAR olarak görev alacak.