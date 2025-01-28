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Twente-Beşiktaş maçının hakemi belli oldu

Twente-Beşiktaş maçını Polonya Futbol Federasyonu’ndan Szymon Marciniak yönetecek.

Spor
  • 28.01.2025 12:17
  • Giriş: 28.01.2025 12:17
  • Güncelleme: 28.01.2025 13:05
Kaynak: İHA
Twente-Beşiktaş maçının hakemi belli oldu
Fotoğraf: AA

Beşiktaş’ın, UEFA Avrupa Ligi’nde deplasmanda Hollanda ekibi Twente ile oynayacağı maçı Polonya Futbol Federasyonu’ndan Szymon Marciniak yönetecek.

UEFA Avrupa Ligi 8. hafta müsabakasında Beşiktaş, 30 Ocak Perşembe günü saat 23.00’te Twente ile karşı karşıya gelecek.

Twente Stadyumu’nda oynanacak mücadelede Polonya Futbol Federasyonu’ndan Szymon Marciniak düdük çalacak.

Marciniak’ın yardımcılıklarını Tomasz Listkiewicz ve Adam Kupsik yapacak. Karşılaşmanın 4. hakemi Wojciech Myc olacak.

Zorlu müsabakanın VAR koltuğunda Tomasz Kwiatkowski oturacak. AVAR’da ise Pawel Pskit görev alacak.

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