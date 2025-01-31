Twente'ye yenilen Beşiktaş Avrupa'ya veda etti

Beşiktaş, UEFA Avrupa Ligi 8. ve son hafta maçında Twente'ye deplasmanda 1-0 mağlup oldu ve Avrupa Ligi'nden elendi.

Hollanda ekibine galibiyeti getiren golü 76. dakikada Rots kaydetti.

Bu sonucun ardından Beşiktaş, Avrupa Ligi’nde 28. oldu ve turnuvaya veda etti.

Twente ise turnuvayı 23. sırada tamamladı ve play-off oynamaya hak kazandı.