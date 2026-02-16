Twitter (X) çöktü mü, neden açılmıyor? 16 Şubat Twitter erişim sorunu

Sosyal medya platformu Twitter (X) kullanıcıları 16 Şubat 2026 günü erişim sorunları yaşamaya başladı. Ana sayfanın yenilenmemesi ve gönderilerin yüklenmemesi gibi problemler kısa sürede gündem olurken, “Twitter çöktü mü?” ve “X neden açılmıyor?” aramaları hızla arttı.

TWİTTER (X) ÇÖKTÜ MÜ?

Kullanıcı raporlarını toplayan Downdetector verilerine göre son bir saat içinde 1500’den fazla kesinti bildirimi yapıldı. Bu durum platformda erişim sorunu yaşandığını gösteriyor.

16 Şubat Pazartesi günü saat 16.00 itibarıyla Twitter (X) erişiminde problemler yaşandığı kullanıcı raporlarına yansıdı.

TWİTTER NEDEN AÇILMIYOR?

Kullanıcıların aktardığı sorunlar arasında ana sayfanın yüklenmemesi, akış yenileme hataları ve gönderilerin görünmemesi yer alıyor. Bu tür sorunlar genellikle platform kaynaklı geçici kesintilerden kaynaklanabiliyor.

DOWNDETECTOR VERİLERİ NE GÖSTERİYOR?

Tarih Saat Durum 16 Şubat 2026 16:00 Erişim sorunu raporları artış gösterdi 16 Şubat 2026 Son 1 saat 1500+ kesinti bildirimi

KULLANICILARIN YAŞADIĞI SORUNLAR

Ana sayfa yüklenmiyor

Tweet akışı yenilenmiyor

Gönderiler görüntülenemiyor

Platforma girişte yavaşlama yaşanıyor

16 Şubat 2026 tarihinde Twitter (X) platformunda yaşanan erişim sorunları, kullanıcı raporları ve Downdetector verileriyle doğrulandı. Ana sayfanın yüklenmemesi ve gönderilerin görüntülenememesi gibi problemler platform genelinde geçici bir kesinti yaşandığını gösteriyor.