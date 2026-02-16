Twitter (X) çöktü mü, neden açılmıyor? 16 Şubat Twitter erişim sorunu
Twitter çöktü mü bugün? X neden açılmıyor? Twitter erişim sorunu ne zaman düzelecek? Detaylar haberimizde.
Sosyal medya platformu Twitter (X) kullanıcıları 16 Şubat 2026 günü erişim sorunları yaşamaya başladı. Ana sayfanın yenilenmemesi ve gönderilerin yüklenmemesi gibi problemler kısa sürede gündem olurken, “Twitter çöktü mü?” ve “X neden açılmıyor?” aramaları hızla arttı.
TWİTTER (X) ÇÖKTÜ MÜ?
Kullanıcı raporlarını toplayan Downdetector verilerine göre son bir saat içinde 1500’den fazla kesinti bildirimi yapıldı. Bu durum platformda erişim sorunu yaşandığını gösteriyor.
16 Şubat Pazartesi günü saat 16.00 itibarıyla Twitter (X) erişiminde problemler yaşandığı kullanıcı raporlarına yansıdı.
TWİTTER NEDEN AÇILMIYOR?
Kullanıcıların aktardığı sorunlar arasında ana sayfanın yüklenmemesi, akış yenileme hataları ve gönderilerin görünmemesi yer alıyor. Bu tür sorunlar genellikle platform kaynaklı geçici kesintilerden kaynaklanabiliyor.
DOWNDETECTOR VERİLERİ NE GÖSTERİYOR?
|Tarih
|Saat
|Durum
|16 Şubat 2026
|16:00
|Erişim sorunu raporları artış gösterdi
|16 Şubat 2026
|Son 1 saat
|1500+ kesinti bildirimi
KULLANICILARIN YAŞADIĞI SORUNLAR
- Ana sayfa yüklenmiyor
- Tweet akışı yenilenmiyor
- Gönderiler görüntülenemiyor
- Platforma girişte yavaşlama yaşanıyor
16 Şubat 2026 tarihinde Twitter (X) platformunda yaşanan erişim sorunları, kullanıcı raporları ve Downdetector verileriyle doğrulandı. Ana sayfanın yüklenmemesi ve gönderilerin görüntülenememesi gibi problemler platform genelinde geçici bir kesinti yaşandığını gösteriyor.