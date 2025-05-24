TYB’de seçim yapıldı

Kültür Sanat Servisi

Türkiye Yayıncılar Birliği (TYB) 26. Olağan Genel Kurulu, İstanbul Beyoğlu’ndaki Yapı Kredi Kültür ve Sanat Merkezi’nde yapıldı. Genel kurulda 26. Dönem Çalışma Raporu sunuldu, yeni yönetim kurulu ile komisyonlar seçildi.

26. Dönem Yönetim Kurulu tarafından, yayıncılığa ve TYB’ye katkılarından dolayı yayıncı Erol Ulu, Erol Erduran adına Öner Ciravoğlu, İnci Asena adına Esra Alkan, Hüseyin Necip İnselel adına Cihan İnselel, Zeynep Tomurcuk Erzik ve Hasan Özer adına Kaan Özer’e onur plaketi verildi.

27. dönemde görev yapmak üzere Kenan Kocatürk, Servet Düz, A. Batu Bozkurt, Nazlı Berivan Ak, F. Gülgün Çarkoğlu, S. Baha Sönmez ve Erkan Akpınar yönetim kuruluna seçildi.