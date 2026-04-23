TYH Tekstil işçilerinden eksik maaşlara tepki: "Herkes isyan halinde, herkes zor durumda"

DİSK’e bağlı Tekstil Sendikası’nın, 13 ayrı lokasyonda üretim yapan TYH Tekstil bünyesinde yaklaşık 1,5 yıldır sürdürdüğü örgütlenme çalışmaları sonrasında başlayan işten çıkarmalar devam ederken, fabrika son olarak ödenmeyen maaşlarla gündeme geldi.

Çalışanların uzun süredir maaşlarını gecikmeli aldıkları, son olarak 5 Nisan 2026 tarihinde ödenmesi gereken maaşlarının 16 Nisan 2026 tarihinde yalnızca yüzde 50’sinin yatırıldığı ve kalan ödemelere ilişkin ise yönetim tarafından bilgi verilmediği kaydedildi.

Maaş gecikmelerine tepki gösteren çalışanlar ise şirketin Ordu, Edirne, Manisa ve Kırklareli’ndeki tesislerinde mesai bitimlerinde alkışlı ve sloganlı eylemler gerçekleştirmeye devam ediyor.

SOYDAL: “ÖZEL EŞYALARIMI ALMAMA BİLE MÜSAADE EDİLMEDİ”

Kasım 2024 yılından bu yana Lüleburgaz’daki TYH şubesinde çalışan ve sendika işçi temsilcisi olan Elif Soydal, işten tazminatsız çıkarıldığını belirterek, “Yıllardır fabrikamızda baskılara ve mobbinglere maruz kalan, asgari ücrete mahkûm edilmiş işçilerden birisiyim. Aylardır maaşlarımızın geç yatırılması nedeniyle sendikamızla birlikte yürüttüğümüz eylemler sonucu 17 Nisan Cuma günü haksız, hukuksuz bir şekilde güvenliğe gönderilerek, tazminatsız biçimde, özel eşyalarımı almama bile müsaade edilmeden işten çıkarıldım. Sonrasında özel eşyalarım sendika karşıtı birisi aracılığıyla bana teslim edildi. Bunun üzerine sendika avukatımızla birlikte yasal sürecimizi başlatmış bulunmaktayız” dedi.

“KOD 22 GÖSTERİLEREK İŞSİZLİK ÖDENEĞİ ALMALARI ENGELLENİYOR”

Çalışanlar üzerinde baskı yapıldığını iddia eden Soydal, “İşten çıkarılan arkadaşlarımıza 'Kod 22' gösterilerek işsizlik ödeneği almaları engelleniyor. Bazı arkadaşlarımızın çıkışları taksitlere bölünerek alacaklarını çok uzun vadede almalarına neden olunuyor. Bu şekilde tehdit ve korku yaratılmak istendiğini düşünüyoruz. Bu süreç sizi yıldırmasın, bu süreç sizi korkutmasın. Biz bu süreçte bunların olabileceğini bildiğimiz gibi gücümüze güç katarak yolumuza devam ediyoruz. Birliğimizi bozmuyoruz” ifadelerini kullandı.

GÖNÜL: “PARAMIZI İSTİYORUZ, HAKKIMIZI İSTİYORUZ”

TYH Tekstil çalışanı Songül Gönül, maaş gecikmelerine ilişkin yönetim kademesinden açıklama yapılmadığını ve mağdur edildiklerini kaydederek şunları söyledi:

“Bir yıldır maaşlarımızda aksama yaşıyoruz. Bu aksamaları sorduğumuz zaman bize cevap verilmiyor. Bu ay bizi daha fazla mağdur ettiler. Bir türlü paramızı yatırmıyorlar, açıklama yapmıyorlar. Bizi o kadar zor durumda bıraktılar ki insanlar gerçekten çok mağdur. Biz bu mağduriyetin giderilmesi için sendikaya başvurduk. DİSK Tekstil Sendikası’yla bir araya geldik. Ve gerçekten çok yanımızda oldular, her türlü desteği verdiler. Biz TYH olarak DİSK Tekstil Sendikası’yla birlikte mücadelemize devam ediyoruz. Onların sayesinde insan yerine sayılmayı öğrendik. Çalıştığımız iş yerinde hiçbir şekilde insan gibi davranılmıyordu. Biz paramızı istiyoruz, hakkımızı istiyoruz. Bir açıklama istiyoruz. Kimse bize açıklama yapmıyor.

“BİR AÇIKLAMA BEKLİYORUZ”

Biz bilgi almak istedik ama bize bilgi verilmedi. Herkes parasını istiyor ama bilgi yok. ‘Biz dilekçe yazıyoruz, elçi olduk, bu açıklamaya henüz cevap gelmedi’ diyorlar. ‘Çıkın insanlara açıklama yapın’ diyoruz. ‘Açıklama yapacağımız bir durum söz konusu değil’ diyorlar. Biz paramızı istiyoruz. Biz İbrahim Kaya’dan, Mehmet Kaya’dan bir açıklama bekliyoruz. Bunun açıklamasını istiyoruz. Herkes isyan halinde, herkes zor durumda. Yüzüklerini sattılar, küpelerini sattılar. Biz bu kadar zorluğu hak edecek ne yaptık?”