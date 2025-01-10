TYH Tekstil’de işçi kıyımı… İşçiler fabrika önünde eylem yaptı

Manisa Akhisar’da faaliyet gösteren TYH Uluslararası Tekstil Pazarlama A.Ş.’de yaşanan işten çıkarmalara karşı bugün işçiler, fabrika önünde eylem düzenledi.

DİSK’e bağlı Tekstil-İş Sendikası'nın yaklaşık 9 aydır örgütlenme faaliyeti yürüttüğü TYH Tekstil’de işçilerin sendikaya üye olmasıyla birlikte önce holdingin bazı fabrikaları kapatılmış, önce 300 ardından 274 işçi ‘ekonomik sebepler’ gerekçe gösterilerek işten çıkarılmış ve sonra işten çıkarmalar sürmüştü.

Fabrika yönetimi yaklaşık 9 ayda 700’e yakın işçiyi çıkarırken DİSK’e bağlı Tekstil İşçileri Sendikası, bugün fabrika önünde geniş katılımlı eylem düzenledi. İşçilerin ‘Sendikal hakkımız engellenemez’ sloganları attığı eyleme; CHP Manisa Milletvekili Ahmet Vehbi Bakırlıoğlu, İYİ Parti Bursa Milletvekili Selçuk Türkoğlu, siyasi partilerin ve sendikaların temsilcileri de katılarak işçilere destek verdi.

Eylemde, işçilerin işten çıkarılmaya giden süreçte yaşadıklarını anlatan Tekstil İşçileri Sendikası Genel Başkan Danışmanı Bahadır Derin, 'taciz" ve "mobbing" iddialarını gündeme getirdi. Derin, işçilerin haklarını vemeleri için TYH Uluslararası Tekstil Pazarlama A.Ş. Yönetim Kurulu Başkanı Selçuk Mehmet Kaya’ya seslendi.

DERİN: "BURADAKİ ZULÜM, BAŞKA HİÇBİR FABRİKADA YOK"

Tekstil İşçileri Sendikası Genel Başkan Danışmanı ve TYH Tekstil örgütlenmesi sorumlusu Bahadır Derin çalışanların üstleri tarafından mesaj yoluyla tacize uğradığı iddialarını dile getirdi ve sendikal örgütlenmenin önüne geçilmeye çalışıldığını ileri sürerek, şunları söyledi:

“Bu süreçte TYH’nin yaklaşık 3 bin çalışanı vardı. Ordu’da, Kırklareli’nde, Lüleburgaz ve Akhisar’da dört tane lokasyonu vardı. Birisini 30 Eylül’de kapattı. 307 kişiyi işten attı. Gerekçesi de ekonomik kriz. Ekonomik kriz diyerek insanlara Ocak ayına kadar 3 bin lira rüşvet vermeye kalktı. İşçilerimiz bunu yemedi. Daha çok sendika üyesi oldular. Bu süreçte, insanları teker teker işten atmaya başladılar. 19 Aralık’tan 7 Ocak’a kadar toplamda 288 işçimiz işsiz kaldı. Bir pantolon, bir tişört fiyatına insanlar burada bir ay boyunca emek mücadelesi veriyorlar. Buradaki zulüm, başka hiçbir fabrikada yok. TYH, Türkiye sorunudur. Bacağı ağrıyan insanlara ‘At bacağının fotoğrafını gönder öyle izin vereyim’ diyenler, burada yöneticilik yapıyorlar. Bunların hesabını mahkemelerde bize ödeyecekler. Bu insanların anayasal hakkını hiçe sayarak yaklaşık olarak 300 kişiyi çimlere su basarak ıslattılar. Zulümlerine bir dakika bile ara vermediler. Şimdi de ustabaşlarından 10-15 tanesini örgütlemişler. Sendikaya karşı harekete geçiriyorlar. Burada bizim insanlarımız ekmek kavgası veriyorlar. Bir kazağı mağazadan 10-15 bin liraya alırken buradaki işçileri düşünün. 3 bin kişilik merdivenaltı fabrikası olmaz. Biz bu mücadeleyi asla bırakmayacağız. DİSK, patronu devirmesini de bilir.

"BU İNSANLARIN HAKKINI VERECEKSİN MEHMET KAYA"

Yaklaşık olarak 4 ay içinde 3 bin kişilik farklı yerleşkeleri olan bu fabrikayı örgütledik. 307 kişiyi işten çıkarıp Keşan’daki fabrikalarını sürece dahil ettiler. Sendikanın hedef sayısını yükseltmiş oldular. Yılmadık. Üye sayımızı Ocak ayında tamamlamak üzereydik. Nasıl oluyor da sendika tam hedefine ulaşırken işçi kıyımı yaşanıyor? Bu devlet bunu neden araştırmıyor? Bizi hiç kimse korkutamaz. Biz paradan da ölümden de çekinmeyiz. TYH işçisinin hakkını ciğerini sökerek alacağız senin Mehmet Kaya. Biz anayasal hakkımızı kullanmak istiyoruz. Bu insanların hakkını vereceksin Mehmet Kaya. Bir kazağı 15 bin liradan satıyorsan bir ay boyunca evine ekmek götürecek insanlara asgari ücret veremezsin. 1 günlük işçiyle 15 senelik işçiye aynı ücreti veriyorsun. Bu mücadeleye yılmadan devam edeceğiz.

"ŞİMDİ KAVGA ZAMANI, ŞİMDİ HAK ARAMA ZAMANI"

İnsanlar geçinemiyor, ay sonuna getiremiyor. 135 kişi kaldı bitiriyoruz bu işi dedim. İnsanları işten çıkardılar. Telefonlarınıza mesajlar attılar, 17. maddeden diye. Sizler işsizlik ödeneğinden yararlanabilecektiniz. Ama dava edenlerin maddesini değiştirdiler. Böyle bir düzen olur mu. Sendika anayasal hakkını kullanıyor, yetkiye müracaat ediyor, işverenler iptal davası açıyor. Bizim için önemli olan hak mücadelesidir. Hepinizi bir mesajla kapının önüne koydular. Mehmet Kaya seni son kez uyarmış olalım. Gel masaya oturalım, bu insanların hakkını verelim. Bu kadar zulüm artık yeter. Binlerce üyemiz var burada. Bunların hesabını tek tek soracağız. Şimdi kavga zamanı, şimdi hak arama zamanı. Mehmet Kaya’nın zulmünü yıkacağız.

TÜRKOĞLU: "DOĞRU VE HAKLI BİR MÜCADELE YAPIYORSUNUZ"

Eylemde işçilere destek veren İYİ Parti Bursa Milletvekili Selçuk Türkoğlu, konuyu Bakanlık düzeyine taşıdıklarını belirtti.

Türkoğlu, şöyle konuştu:

“Burada en doğal anayasal hak olan işçilerin bir tek hakları var, o da sendikalaşma hakkı. Bize bağ mı bağışlıyorsunuz? Bu sendikalaşma hakkını kullanmak için DİSK öncülüğünde başlayan bir mücadele var. Bununla alakalı bir ton ayak oyunu… En son işçileri kapıya koyuyorsun. Bunu da öyle ahlaksızca yapıyorsun ki… Kod oyunlarıyla işsizlik ödemelerinden faydalanamasın diye insanlara zulüm ediyorsun. Yapmış olduğunuz bu zulmün mutlaka karşılığını göreceksiniz. 6 Kasım’da arkadaşlarımız geldi bize. Meclis’e sizin ziyaretinizden sonra hem araştırma hem de soru önergesi verdik. Bütçe komisyonu zamanında Çalışma Bakanı’nın yüzüne birebir buradaki hak gasplarını sordum. Bana orada sözlü cevap vermedi. Ama sonrasında burasıyla ilgili yazılı bir cevap verdi. Diyor ki, ‘Bakanlığımız tarafından yapılan inceleme sonucunda işçileri, sendika üyeliğinden çekilmeye zorlayan işveren hakkında 6386 sayılı Sendikalar ve Toplu İş Sözleşme Kanunu’nun 1. maddesine muhalefetten idari para cezası önerilmiştir.’ Bakanlık para cezası önermiş ama tahsil edildi mi bilmiyorum. Ama buradan bir sonuç çıkıyor. Siz kanuna aykırı iş yaptınız ve suçüstü yakalandınız. İşçi arkadaşlar, doğru ve haklı bir mücadele yapıyorsunuz. İnanın direne direne kazanacağız. Direnmezsek hepimiz kaybederiz.”

BAKIROĞLU: "İŞÇİLER, EMEKÇİLERİ BÖYLE PERİŞAN ETMEYİN"

CHP Manisa Milletvekili Ahmet Vehbi Bakırlıoğlu da işverenin anayasal hakları gasbettiğine dikkat çekerek, şöyle konuştu:

“Anayasamız ‘örgütlenmek, sendikal örgütlenmek, sendikaya üye olmak, sendikal faaliyetlerde bulunmak haktır. Bunu engellemek suçtur, cezası da vardır’ diyor. Siz sendikalı olduğunuz için işten çıkarıldınız. Bugün Türkiye’nin birçok yerinde aynı sebeplerle yani sendikalı olduğu için işçiler işten çıkarılıyorlar. Soruyoruz… Madem örgütlenmek suçsa, örgütlenenler sendikalı olanlar işten çıkarılıyorsa ve bunun karşılığında bunları işten çıkaranlar, Anayasa suçu işleyenler ellerini kollarını sallayarak dolaşmaya devam ediyorsa o zaman Anayasa’dan bu maddeyi çıkarın. İşçiler, emekçileri böyle perişan etmeyin. Fernas işçileri de aynı sebeple işten çıkarılmışlardı, 44 gün boyunca eylem yaptılar. 'Ölmek var dönmek yok' dediler ve sonunda kazandılar. Polonez işçileri, aylarca eylem yaptılar. Onlar da sendikalı oldukları için işten çıkarılmışlardı Onlar da aylar sonra zafere ulaştılar. Bizim şimdiye kadar öğrendiğimiz, kim ki örgütlü kim ki kararlı kim ki bir arada onlar kazanıyorlar. Siz bu davanızda sonuna kadar haklısınız. Bizler de sonuna kadar sizlerin yanındayız. Göreceksiniz zafer yakındır.”