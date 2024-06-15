TYP’li işçiler ortada kaldı

Bilge Su YILDIRIM

Deprem bölgesindeki istihdam kaybını önemli ölçüde telafi ederek depremzedelere iş imkânı sunan Toplum Yararına Program (TYP) bünyesinde çalışan işçiler, programın süresinin dolduğu gerekçesiyle 17 Mayıs’ta işten çıkarıldı.

Hatay’daki 1. Etap’ta çalışan 2 bin 500 çalışanın işine son verilirken, 2. Etap görev süresinin de 30 Haziran itibarıyla dolacağı ifade edildi. TYP 1. Etap çalışanı Mehmet Koç da 17 Mayıs’ta işinden olan işçilerden biri.

BirGün’e konuşan Koç, programa alınırken kendisine 2 yıl çalışacağı söylendiğini ifade etti. 9 ay 15 gün çalıştıktan sonra program süresinin dolması gerekçe gösterilerek işten çıkarılan Koç, “Biz sevdiklerimizi, varımızı yoğumuzu, her şeyimizi kaybettik. Hiç değilse bize yardımcı olamazlar mıydı?” diye sordu.

17 Mayıs’tan bu yana işsiz olan Koç şunları söyledi: “Burası deprem bölgesi, hepimiz mağduruz. Ben 30 yaşındaki eşimi ve 2,5 yaşındaki oğlumu kaybettim, geriye 6 yaşındaki oğlum ve ben kaldık. Oğluma bakacağım diye didiniyorum, Toplum Yararına Program sayesinde eve ekmek götürebiliyordum, artık o da yok. Hiç değilse deprem bölgesine, bizlere yardımcı olsalardı.”

17 Mayıs’ta işinden olan bir diğer TYP 1. Etap Çalışanı Mehmet Tabaru ise bugün Hatay’da TYP’den başka hiçbir iş imkânının olmadığının altını çizdi. “Cumhurbaşkanı Erdoğan 9 ay sürecek programı deprem bölgesinde 9+9+6 olarak uzatarak 24 aya tamamlayacağının sözünü vermişti, şimdi mağduriyetini yaşıyoruz” diyen Tabaru, Maliye Bakanı Mehmet Şimşek’in açıkladığı Kamuda Tasarruf Paketine de tepki gösterdi. Tabaru, şu ifadeleri kullandı: “’Tasarruf tedbirlerine deprem bölgesi dahil değil, 11 il hiçbir şekilde etkilenmeyecek’ denilmişti ama istihdamda tasarrufa gitmeyi amaçladıklarını söyleyerek programı uzatmaktan vazgeçildi. Tasarruf sadece bizi mi vurdu? Madem tasarruf yapılacaktı önce kendi özel araçlarından, gezmelerinden tozmalarından kısmaları gerekmez miydi? ”