TYS: Öykü düşünce ve bilimin temelindedir

Mahir KANAAT

Türkiye Yazarlar Sendikası (TYS) 14 Şubat Öykü Günü vesilesiyle yaşamın öyküsünü sevgiyle yazan herkesi selamlarken, insanlık serüveninin en önemli anlatı biçimlerinden biri olan öykünün değerini anımsattı.

Öykünün yalnızca bir yazın türü olmanın ötesinde, düşüncenin ve bilimin temelinde yer aldığı belirtilen TYS açıklamasında, "Öykü, bizi kendimize tanıtan, başkalarını anlamamızı sağlayan sıcak bir anlatıdır" ifadelerine yer verildi.

Öykünün mitolojiden tarihe, bilimden sanata kadar hayatın her alanında var olduğuna dikkat çekilen açıklamada "Sanattan, bilimden uzak duranlara bakın, aslında kendi öykülerini görmekten kaçarlar. Çünkü öykü bir aynadır" denildi.