TYS şiirlerle Filistin halkına ses olacak

Türkiye Yazarlar Sendikası (TYS), Filistin halkının özgürlük mücadelesine dikkat çekmek için ‘‘Birlikte şiirin diliyle Filistin’e ses olalım’’ sloganıyla şiir etkinliği düzenliyor. Etkinlikte Filistinli şairlerin dizeleri ve Filistin üzerine yazılmış şiirler seslendirilecek.

TYS, Filistin’e yönelik dayanışmayı büyütmek amacıyla bir şiir buluşması gerçekleştirecek. Etkinlik, 21 Eylül Pazar günü 16.00-18.00 saatleri arasında İstanbul Kadıköy’deki Nâzım Hikmet Kültür Merkezi Yılmaz Güney Salonu’nda yapılacak.

Katılımcılar, Filistinli şairlerin dizelerini ve Filistin üzerine yazılmış şiirleri hep birlikte okuyacak. Filistin halkının özgürlük mücadelesine ses olabilmek amacıyla düzenlenen etkinliğe ücretsiz olarak katılabilirsiniz.