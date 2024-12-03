Tyson Fury-Oleksandr Usyk rövanş maçının tarihi belli oldu

Boksta ağır sıkletin iki önemli ismi Ukraynalı Oleksandr Usyk ile Büyük Britanyalı Tyson Fury, bir kez daha karşı karşıya geliyor.

Tyson Fury ile Oleksandr Usyk arasındaki 12 raunddan oluşan rövanş maçı 21 Aralık Cumartesi günü gerçekleşecek.

Oleksandr Usyk ile Tyson Fury, geçtiğimiz mayıs ayında Suudi Arabistan'ın başkenti Riyad'daki Kingdom Arena'da karşı karşıya gelmişti.

Oleksandr Usyk, hakemlerin kararıyla Tyson Fury'yi yenerek şampiyon olmuştu.

Usyk, Tyson Fury'yi bölünmüş kararlarla (İki hakem 115-112 ve 114-113'le Usyk'i tercih ederken, üçüncü jüri 114-113'le Fury'yi seçti) mağlup ederek Fury'e mağlup etmiş ve "dünyanın yeni tartışmasız ağır sıklet şampiyonu" olmuştu.