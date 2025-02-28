TZD’den BirGün’e ödül

HABER MERKEZİ

Türkiye Ziraatçılar Derneği’nin (TZD) düzenlediği 19. Ulusal Tarım ve Gıda Kongresi, Ankara Çankaya Belediyesi Çağdaş Sanatlar Merkezi’nde gerçekleştirildi. BirGün gazetesi muhabiri Tuğçe Çelik, ‘Türkiye tarımına medya aracılığı ile yaptığı katkılardan dolayı’ Türkiye Ziraatçılar Derneği Medya Ödülü’ne layık görüldü.

Kongrenin açılış konuşmasını TZD Başkanı Hüseyin Demirtaş yaptı. Demirtaş, tarımsal üretimin teşvik edilmesi amacıyla merkezi üretim planlamasının yapılmasının ve bu plan çerçevesinde üretim seferberliği başlatılmasının gerektiğini ifade etti.

İhracata yönelik sürdürülebilir politikaların hayata geçirilmesinin önemine dikkat çeken Demirtaş, "Tarımsal girdi fiyatlarının düşürülmesi bizim için kritik bir beklentidir" dedi. Demirtaş, çiftçilerin borçlarının faizsiz bir şekilde yapılandırılmasını ve uzun vadede ödenebilmesi için desteklenmesi gerektiğini vurguladı.

Prof Dr. Oğuz Oyan’ın ‘IMF-DB Programı ve Çeyrek Yüzyıllık Uygulama Sonrasında Tarımda Gıda Egemenliği’ başlıklı sunumunun ardından iki oturum gerçekleştirildi.

İlk oturum ‘İklim Değişikliği, Gıda Güvenliği, Tarımda Dijitalleşme ve Sürdürülebilirlik, Tedarik Zinciri’ başlıklarıyla TMMOB Ziraat Mühendisleri Odası (ZMO) Başkanı Baki Remzi Suiçmez moderatörlüğünde yapıldı. İkinci oturum ise ‘Tarımda Katılımcılığın Geleceği’ başlığıyla Gıda Etiği Derneği Başkan Yardımcısı Petek Ataman’ın moderatörlüğünde yapıldı.

Tarımın sürdürülebilir hale getirilmesinin önemine dikkat çeken konuşmacılar dijitalleşme ile verimliliğin artırılması, girdi maliyetlerinin ise düşürülmesinin mümkün olduğunu kaydetti.

Konuşmaların ardından soru-cevap bölümüne geçildi. Kongre, medya ödüllerinin verilmesiyle sonlandı.