TZOB Başkanı Bayraktar: ''Şap hastalığından mağdur olan işletmelere destek verilmeli''

Kars’ta incelemelerde bulunan Türkiye Ziraat Odaları Birliği (TZOB) Genel Başkanı Şemsi Bayraktar, şap hastalığından mağdur olan işletmelere destek verilmesi gerektiğine değindi.

İl Tarım ve Orman Müdürlüğü ile Ziraat Odası Başkanlığını ziyaret eden Bayraktar, bir çiftliği gezip, çalışmalarıyla ilgili bilgi aldı. Çiftlik gezisinde açıklama yapan Bayraktar, Tarım ve Orman Müdürlüğü’nden şap hastalığıyla mücadele konusunda da bilgi aldığını belirtti.

Ziraat Odası başkanları ve üreticilerle görüşmesi sırasında şap desteği talebinin gündeme geldiğini kaydeden Bayraktar, “Bu bölgedeki çiftçilerimizin çok farklı sorunları var. Tarım ve hayvancılığı sürdürülebilir noktada götürmek istiyorsak bu sorunların da çözülmesi gerekiyor. Tarımsal üretimde, hayvansal üretimde sıkıntılar var. Birtakım destekler istiyorlar ki asıl önemli isteklerinden bir tanesi de şap hastalığı geçirmiş işletme sahiplerimiz destek istiyor. Yani doğal afetlerde kuraklıktan ya da dondan zarar gören üreticilerimize destek verilmişse şap hastalığından mağdur olan üreticilerimize, hayvan kayıpları olan üreticilerimize bir destek verilmesi gerekiyor. Bu talebi de biz Ankara’da ilgili makamlara ileteceğiz. Bu hastalığın yurt dışı kaynaklar ve çok ölümcül olduğu söyleniyor. Tanımadığı bir virüsle üreticilerimiz tanıştı. Hem bu bölgede hem de diğer bölgelerde hayvancılık sektörüne ciddi zararlar verdi. Hızlı bir şekilde aşı üretimi ve sahaya sevki sağlanıyor” diye konuştu.

ÇİFTÇİMİZİ TARLADA TUTMAK ZORUNDAYIZ

Bayraktar, doğal afetlerin, hastalıkların ve maliyet baskılarının tarımı derinden sarstığını belirterek devlet desteklerinin güçlendirilmesi gerektiğini kaydetti. Bayraktar, saha izlenimlerini zaman zaman Tarım Bakanlığı, Çalışma Bakanlığı, Hazine ve Maliye Bakanlığı ve hatta Cumhurbaşkanı ile yapılan görüşmelerde dile getirdiklerini belirterek şunları söyledi:

"Sahadaki sorunları en süt makamdan başlamak üzere intikal ettiriyoruz. Öyle bir dönemdeyiz ki don vuruyor, kuraklık vuruyor, hastalıklar vuruyor. Yelkenleri tarıma çevirmekten başta çaremiz yok. Tarım sektörüne önemli destekler vermek zorundayız. Eğer gıdayı ucuzlatmak ve vatandaşımıza eksiksiz ulaştırmak istiyorsak çiftçimizi tarlada tutmanın yollarını bulmak zorundayız. Tarım sektörü güçlü destekler almalıdır."