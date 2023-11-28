TZOB uyardı: Zeytinyağında tüketicinin tespit edemediği tehlike

TZOB genel başkanı, bazı zeytinyağlarında tüketicinin fark edemediği, sadece laboratuvar ortamında tespit edilebilen tehlikeli katkı maddelerinin kullanılmaya başlandığını belirterek uyarılarda bulundu.

Türkiye Ziraat Odaları Birliği (TZOB) Genel Başkanı Şemsi Bayraktar, yaptığı açıklamada, zeytinyağının en fazla taklit ve tağşiş (katkı maddesiyle daha değersiz hale getirilmesi) uygulanan gıdalardan olduğuna işaret etti.

Yükselen fiyatların piyasada taklit ve tağşişli zeytinyağı ürünlerinin sayısını daha fazla artırdığını belirten Bayraktar, şu açıklamayı yaptı:

"Zeytinyağının perakende fiyatını düşük tutarak daha fazla kar sağlamak için taklit ve tağşişe başvuruluyor. İçerdiği fonksiyonel nitelikteki bileşenler nedeniyle yağlar arasında ön planda olan zeytinyağı dengeli ve sağlıklı beslenmek için mutfaklarımızda her zaman kullanılıyor. Tağşiş sorunu sadece ülkemizde değil, zeytinyağı üretilen ve ticareti yapılan ülkelerin tamamında yaşanan bir sorundur."

‘TÜKETİCİ TESPİT EDEMEZ’

Bayraktar, zeytinyağındaki hile ve sahtekarlığı tüketicilerin tespit edemeyeceklerine dikkati çekerek, taklit ve tağşişin laboratuvar testleriyle anlaşıldığını ifade etti.

Üreticilerin emeklerini korumak için her türlü hile ve sahtekarlığa karşı çıkmak gerektiğine dikkati çeken Bayraktar, tüketicilerin sağlıklı ve dengeli beslenmesinde önemli bir yeri olan zeytinyağında taklit ve tağşişin önlenmesi için tüm illerde denetimlerin sık sık yapılmasının önemine işaret etti.

Bayraktar, denetimler sonucu sahtekarlık yapan firmaların ifşa edilmeleri ve gerekirse kapatılmaları gerektiğini belirterek, "Bizler bunun takipçisi olmaya devam edeceğiz. Tüketicilerimiz de zeytinyağı alırken bilinçli olmalı, güvendikleri yerlerden veya firmalardan yağlarını almalıdır." ifadelerini kullandı.