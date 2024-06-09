U dönüşleri sağın fıtratı

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Bahçeli’den Soylu’ya, Sinan Oğan’dan Akşener’e bir zamanlar karşı karşıya geldiği, kendisine sert eleştirilerde bulunan pek çok aktörü kendi yörüngesine çekti. Üstelik bu durum onun başarısından çok pragmatist sağ siyasetin adeta fıtratı oldu.

Parti başkanlığını bıraktığı kongrenin ardından uzunca süredir ortalıkta görünmeyen eski İYİ Parti Lideri Meral Akşener’in soluğu Saray’da almasının yankıları sürüyor. Yeni imajı dikkat çeken Akşener’in Cumhurbaşkanı Erdoğan’la yaptığı görüşme, başta İYİ Parti olmak üzere siyaset gündeminde tartışmalara yol açtı.

Görüşme talebinin Erdoğan’dan geldiği iddia edilirken görüşme İYİ Parti’yi karıştırdı. Partinin genel sekreteri Uğur Poyraz, Akşener’e görüşmenin içeriğini kamuoyu ile paylaşması yönünde çağrı yaptı.

Akşener’in özel kalem müdürü Esma Bekar ise İYİ Parti’den gelen görüşmenin içeriğinin açıklanması çağrısı için, ‘‘Akşener İYİ Parti’den ve siyasetten ayrılmış bir isim. İYİ Parti genel başkanına ya da partiye bilgi verme gibi bir zorunluluğu yok’’ karşılığını verdi.

ERDOĞAN’IN ÇİZGİSİNE ÇEKİLEN SON İSİM Mİ?

İYİ Parti yönetiminin, Akşener’in siyasete dönmesinden çekindiğini savunan Bekar ayrıca, İYİ Parti içinde Akşener’i ihraç etmek için çalışmaların başladığına dair iddiaların kendilerine ulaştığını, özellikle Merkez Disiplin Kurulu üyelerinin bu yönde birtakım hazırlıklara başladığını öne sürdü. Tartışmalar devam ederken İYİ Parti’ye yakın isim ve hesapların, sosyal medyada Genel Başkan Müsavat Dervişoğlu’nun sözlerini paylaşarak, “İktidarın oyunlarını bozacağız” şeklinde mesajlar paylaşmaları da dikkat çekti. İYİ Parti Milletvekili Burak Akburak da “Akşener’i bundan sonra siyaset sahnesinde sık sık göreceğiz” dedi. Yeni Genel Başkan Müsavat Dervişoğlu ve partinin öne çıkan pek çok ismi, Akşener’in 14 ve 28 Mayıs seçimlerinin ardından iktidarla yakınlaşmasının partiye pahalıya patladığının farkında. Erdoğan’a sert muhalefete hazırlanan parti, Akşener’in Saray ziyaretinden rahatsız görünüyor. İYİ Parti’nin önümüzdeki dönem izleyeceği politik hat önümüzdeki günlerde belli olacak. Yaşananlar Erdoğan’ın kendi politik hattına çektiği son siyasetçi Akşener mi olacak sorusunu akıllara getirdi.

GEÇMİŞTEN DERS ÇIKARMAK ELZEM

Erdoğan, bir zamanlar muhalefet kanadında pozisyon alıp kendisine sert muhalefet eden, hatta kendisi hakkında ağır ithamlarda bulunan pek çok sağ aktörü yanına çekmeyi başarmış bir isim. Erdoğan’ın en kritik anlarında baş gösteren bu aktörler, her seferinde rejime can simidi oldu. Zira Erdoğan’a bir dönem sert muhalefet eden MHP Lideri Devlet Bahçeli’den 2014 seçimlerinde Cumhurbaşkanı Erdoğan’a rakip olan Ekmeleddin İhsanoğlu’na, Demokrat Parti Genel Başkanlığı yaptığı dönem “AKP’ye ve Tayyip Erdoğan’a gününü göstereceğiz” diyen Süleyman Soylu’dan 28 Mayıs Cumhurbaşkanlığı seçimlerinden önce “Plana sadık kal” diyerek Erdoğan lehine adaylıktan çekilen Sinan Oğan’a dek İslamcı, milliyetçi, sağcı siyasetçilerin ‘U Dönüşü’ne defalarca tanık olduk. Bu dönüşlerin, Erdoğan’ın siyasi başarısından çok sağ siyaset denkleminin pragmatist ve ilkesiz doğasından ayrı düşünülemeyeceği ise ortada. Toplumsal talepler yerine iktidarla sağcılık, milliyetçilik yarışına girmenin, laiklik ve özgürlükler yerine ‘muhafazakarların endişesi’yle dertlenmenin, sağcı politikacılar ve siyasal aktörlerle kurulan ittifakların günün sonunda muhalefete kaybettirdiği geçmişteki acı deneyimlerle ortada duruyor.

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“Öldürülsem de dönmem” demişti

Eski İYİ Parti Genel Başkanı Akşener bir dönem AKP ve Erdoğan’a karşı sert ifadeler kullandı. Üç yıl önce yaptığı Meclis’teki gurup konuşmada "Ölüm olsa da sonunda mücadele etmezsem namerdim. Öldürülsem de, tehdit edilsem de, tek kişi kalsam da bu mücadeleden dönersem namussuzum, şerefsizim" ifadelerini kullandı. Aynı Akşener’in 14 Mayıs seçimlerine sayılı günler kala masayı dağıtması ise seçimin kırılma anlarından biri oldu. İmamoğlu ve Mansur Yavaş’a adaylık teklifi götüren Akşener, seçimlerden sonra partisini bambaşka bir eksene çekmeye çalıştı. 31 Mart yerel seçimlerine “Hür ve müstakil” gireceklerini, siyasette üçüncü yol inşa edeceklerini söyleyen Akşener, bu kez tüm eleştiri oklarını muhalefete yöneltti. Aday olmasını istediği İmamoğlu ve Yavaş’a ağır ithamlarda bulunan Akşener, sandıkta partisinin tabanını ikna etmeyi başaramayarak dibe çakıldı. Partisi büyük oranda dağılırken Genel Başkanlığı görevini ise bıraktı.

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Akşener kamuoyuna açıklamalı

Eski CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, İYİ Parti’nin eski lideri Meral Akşener’in AKP’li Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan ile görüşmesine ilişkin değerlendirmelerde bulundu. Sözcü gazetesinden Saygı Öztürk’e konuşan Kılıçdaroğlu, talebin kimden geldiğinin önemli olduğunu belirterek, iki ihtimali de ayrı ayrı değerlendirdi. "Bu görüşmeyle ilgili birinci soru görüşme talebinin kimden geldiği olmalı. Sayın Erdoğan’ın daveti üzerine mi, yoksa Sayın Akşener’in talebi üzerine mi bu görüşme gerçekleştirildi. Bu önemli. Buna göre şu değerlendirme yapabilirim" diyen Kılıçdaroğlu şunları kaydetti: "Eğer, Erdoğan’ın talebi üzerine Sayın Akşener bu görüşmeyi yaptıysa, bu Erdoğan’ın gücüne teslim olmak demektir. Eğer kendi talebi yani Sayın Akşener, ‘Ben görüşmeyi talep ettim, dolayısıyla bu talebimi de Sayın Erdoğan kabul etti’ diyorsa bunun gerekçelerini Sayın Akşener kamuoyuna gerekçeleriyle açıklamalı. Sayın Akşener, Erdoğan’la görüşme talebinde bulunduysa bunu açıklamalı. Çünkü İYİ Parti Genel Başkanı Müsavat Dervişoğlu’nu bile devre dışı bırakıldığı anlaşılıyor.”