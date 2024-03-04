U16 Gelişim Ligi 13. Hafta: Kayserispor: 2-Gaziantep FK:1
U16 Gelişim Ligi 15. Haftasında Kayserispor evinde oynadığı maçta Gaziantep FK’yı 2-1 yenerek zirve iddiasını sürdürdü.
Stat: Erkilet Stadı
Hakemler: Ebu Talha Rasim Köse, Samed Armut, Furkan Saltık
Kayserispor U16: Doğan Batuhan Atasoy, Ahmet Kutay Turan, (Metehan Demirezen dk.47), Ahmet Emin Cömert, Hacı Mehmet Demir, Buğra Deniz, Süleyman Shidov, Duran Efe Güçlü, (Mustafa Yağız Altıntaş dk.77), Arda Kabukcı, Muhammed Talha Yaşar, (Arda Erdoğan dk.77), Güneş Talas, (Mehmet Eren İpek dk.60), Nazmi Yasir Duru, (Mustafa Arda İçgül dk.60)
Gaziantep FK U16: Cemilhan Aslan, (Hasan Barış Kendirlik dk.64), Sidar Yusuf Küçükbayrak, Ali Karaslan, Umutcan Çakmak, Mehmet Efe Bodur, (Mehmet Başar Özdikici dk.74), Kıvanç Şahin, (İlyas Efe Coşkun dk.66), Onur Yükseltan, Barış Helvacı, Muhammed Akmelek, (Çağatay Çayğulas dk.64), Hüseyin Yiğit, (Muhammed Yusuf Yalçın dk.64)
Goller: Muhammed Talha Yaşar 8dk.18), Duran Efe Güçlü (dk.60) (Kayserispor U16), Muhammet Efe Bodur (dk.19) (Gaziantep FK)