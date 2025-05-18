U16 Türkiye Şampiyonası’nda şampiyon Kuşadası Küçükada Spor

U16 Türkiye Şampiyonası’nda şampiyon Kuşadası Küçükada Spor oldu. Erciş 1 Nisanspor ikinci, Trabzon Yomra Spor Kulübü ise üçüncü oldu.

U16 Türkiye Şampiyonası, Ankara’da oynanan yarı final ve final müsabakalarıyla sona erdi. 76 ilden 139 takımın katılımı ile başlayan şampiyonanın finalleri, 15-16 Mayıs tarihlerinde Ankara Yenimahalle Hasan Doğan Stadı’nda oynandı. Büyük mücadeleye sahne olan final müsabakasında normal süre golsüz sona erdi. Seri penaltı vuruşlarında Erciş 1 Nisanspor’a 4-2 üstünlük sağlayan Kuşadası Küçükada Spor, Türkiye şampiyonluğuna ulaştı. 3.’lük - 4.’lük müsabakasında Bursa Fethiye İdmanyurdu’na 2-1 üstünlük sağlayan Trabzon Yomra Spor Kulübü, Türkiye üçüncülüğünü elde etti.

U16 Türkiye Şampiyonası finallerinde dereceye giren takımlara kupa ve madalyaları TFF Amatör İşler Kurulu Koordinatör Yardımcısı Murat Kandazoğlu, TFF Amatör Futbol Disiplin Kurulu Başkanı Tacar Çağlar ve TFF Merkez Hakem Kurulu Üyesi İbrahim Çınar tarafından takdim edildi. Törende Gençlik ve Spor Hizmetleri Müdürü Soner Başkaya, TFF Amatör Futbol Direktörlüğü Ankara Müdürü Mustafa Burak Gülpınar, Ankara İl Hakem Kurulu Başkan Yardımcısı Aytekin Büyükbaş ve Ankara Futbol İl Temsilcisi Hameş Şentürk de yer aldı.