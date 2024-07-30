U19 Erkek Milli Takımı’nın hazırlıkları devam ediyor
U19 Erkek Milli Takımı’nın hazırlık kampı Yüksek İrtifa Kamp Merkezi’nde yaptığı antrenmanlarla devam ediyor.
Kaynak: İHA
2006 doğumlu oyunculardan oluşan yeni dönem U19 Milli Takımı’nın Erzurum’da düzenlenen hazırlık kampı Yüksek İrtifa Kamp Merkezi’nde yaptığı antrenmanlarla devam ediyor.
Ay-yıldızlılar, ekim ayında oynayacağı eleme turu maçları için çalışmalarını yoğun tempoda gerçekleştiriyor. Milli Takımın hazırlık kampı, 3 Ağustos Cumartesi günü sona erecek.
Türkiye, 2024-2025 UEFA Avrupa U19 Şampiyonası Eleme Turu kurasında 4. Grup’ta Polonya, Malta ve Cebelitarık ile eşleşti. Grup maçları, 9-15 Ekim 2024 tarihleri arasında Polonya’nın ev sahipliğinde oynanacak.