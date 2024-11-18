U19 Milli Futbol Takımı, İsviçre'ye 3-1 mağlup oldu

U19 Milli Futbol Takımı, Antalya'da hazırlık maçında karşılaştığı İsviçre U19 takımına 3-1 mağlup oldu. Arslan Zeki Demirci Spor Kompleksi'nde oynanan mücadelede ay-yıldızlıların golünü 90'ıncı dakikada Hüseyin Ertürk penaltıdan atarken, İsviçre'nin gollerini 16'ncı dakikada Leon Grando, 62'nci dakikada Marouane Calame ve 82'nci dakikada Dorian Derbaci kaydetti. U19 Milliler, 15 Kasım Cuma günü İsviçre ile oynanan ilk maçtan 3-3 beraberlikle ayrılmıştı.