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U19 Voleybol Milli Takımı, Dünya Şampiyonası'nda namağlup finalde

Ajans Haberleri
  • 10.08.2023 17:51
  • Giriş: 10.08.2023 17:51
  • Güncelleme: 10.08.2023 17:51
Kaynak: DHA
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U19 Voleybol Milli Takımı, Dünya Şampiyonası'nda namağlup finalde

Türkiye U19 Milli Takımı, FIVB U19 Dünya Şampiyonası yarı finalinde Japonya’yı 3-0 mağlup ederek namağlup finale yükseldi.

Hırvatistan ve Macaristan’ın ev sahipliğinde düzenlenen U19 Dünya Şampiyonası'nda Türkiye adını finale yazdırdı.

Yarı finalde Japonya ile karşı karşıya gelen milliler, rakibini 25-16, 25-12 ve 25-19'luk setler sonucunda 3-0 mağlup etti. Turnuvadaki tüm maçlarını kazanan Ay-yıldızlılar, finalde yarın TSİ 22.00'de İtalya - ABD maçının galibiyle karşılaşacak.

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