U2'dan Renee Good için şarkı: "Üç çocuklu Amerikalı anne, her çocuk için bir kurşun"

Dünyaca ünlü rock grubu U2, ABD’de ICE memurları tarafından öldürülen Renee Good için şarkı yaptı.

İrlandalı grup, altı şarkılık yeni albümünde, ABD'de ICE adıyla bilinen göçmen polisinin öldürdüğü Renee Good'a ithaf ettikleri bir şarkı yaptı.

American Obituary (Amerikan Ölüm İlanı) isimli şarkının sözlerinde şu ifadeler yer alıyor:

"Renee Good özgür ölmek için doğdu/Üç çocuklu Amerikalı anne/Ocak ayının yedinci günü, her çocuk için bir kurşun, anlıyor musun?"

Şarkının nakaratında 'Öldüremediğin şey ölemez/ Amerika yalanın insanlarına karşı ayaklanacak' sözleri bulunuyor.

RENEE GOOD’UN ÖLÜMÜ

ABD'nin Minnesota eyaletindeki Minneapolis kentinde 7 Ocak'ta ICE polisleri, göçmenlere yönelik operasyonları sırasında ABD vatandaşı Renee Good’u aracında silahla vurarak öldürmüştü.

İç Güvenlik Bakanı Kristi Noem, ilk açıklamasında, bir kadının ICE memurlarını "ezmeye çalıştığını ve aracıyla onlara çarptığını" öne sürmüş, "Bizim bir memurumuz hızlı ve savunmacı bir şekilde hareket ederek, kendisini ve çevresindekileri korumak için ateş etti" ifadesini kullanmıştı.

ICE polislerinin operasyonlarını cep telefonlarıyla kayıt altına almaya çalışan civardaki vatandaşların çektiği, sosyal medyada paylaşılan bir videoda ise söz konusu sürücü kadının yolun ortasında, aracının içinde olayları izlerken bir polis tarafından zorla aracın kapısının açılmaya çalışıldığı görülmüştü.

Bunun üzerine direksiyonu kırarak kaçmaya çalışan Good’a, aracın önüne yaklaşan diğer bir ICE memurunun silahını çekerek yakın mesafeden 3 el ateş ettiği dikkati çekmişti.