U20 Dünya Güreş Şampiyonası’nda 2 bronz madalya

U20 Dünya Güreş Şampiyonası’nın ikinci gününde serbest stilde mindere çıkan Abdullah Toprak ve İbrahim Metehan rakiplerini yenerek bronz madalyanın sahibi oldular.

Ürdün’ün başkenti Amman’da düzenlenen U20 Dünya Güreş Şampiyonası’nın ikinci gününde serbest stilde mücadeleler yapıldı. 65 kilogramda mücadele eden Abdullah Toprak, Kırgız rakibi Aden Sakybaev’i 5-3 mağlup ederek bronz madalyanın sahibi oldu. 70 kilogramda mücadele eden İbrahim Metehan Yaprak, Kırgız rakibi Omurbek Taalaibek Uulu’yu 3-2 mağlup ederek bronz madalya kazandı.