U22 Kadın Voleybol Takımı, Avrupa Şampiyonası finallerinde

22 Yaş Altı Kadın Voleybol Milli Takımı, elemelerde grubunu yenilgisiz lider tamamlayarak 2024’te İtalya’da düzenlenecek Avrupa Şampiyonası’na katılma hakkı elde etti.

Avrupa Şampiyonası Elemeleri’ndeki üçüncü maçında Çekya’yı 3-0 yenen 22 Yaş Altı Kadın Voleybol Milli Takımı, Avrupa Şampiyonası’na katılmaya hak kazandı. Milliler, 25-22, 25-21 ve 25-20’lik setlerle rakibini set vermeden mücadeleyi kazanmayı başardı.

Grubunu namağlup lider tamamlayan ay-yıldızlılar, 29 Haziran-14 Temmuz 2024 tarihlerinde İtalya’da düzenlenecek Avrupa Şampiyonası’na katılma hakkı elde etti.