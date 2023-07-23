U22 Kadın Voleybol Takımı, Avrupa Şampiyonası finallerinde
Kaynak: İHA
22 Yaş Altı Kadın Voleybol Milli Takımı, elemelerde grubunu yenilgisiz lider tamamlayarak 2024’te İtalya’da düzenlenecek Avrupa Şampiyonası’na katılma hakkı elde etti.
Avrupa Şampiyonası Elemeleri’ndeki üçüncü maçında Çekya’yı 3-0 yenen 22 Yaş Altı Kadın Voleybol Milli Takımı, Avrupa Şampiyonası’na katılmaya hak kazandı. Milliler, 25-22, 25-21 ve 25-20’lik setlerle rakibini set vermeden mücadeleyi kazanmayı başardı.
Grubunu namağlup lider tamamlayan ay-yıldızlılar, 29 Haziran-14 Temmuz 2024 tarihlerinde İtalya’da düzenlenecek Avrupa Şampiyonası’na katılma hakkı elde etti.