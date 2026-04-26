UAEA Çernobil'i hatırlattı: Ukrayna'daki Zaporijya Nükleer Santralı tüm dış elektrik kaynağını 1 saat kaybetti

Uluslararası Atom Enerjisi Ajansı (UAEA), Ukrayna'daki Zaporijya Nükleer Santralı'nın Rusya-Ukrayna Savaşı'nın başlamasından bu yana 15. kez tüm dış kaynaklı elektriğini kaybettiğini, 1 saat sonra ise yeniden elektrik sağlandığını duyurdu.

UAEA'nın sosyal medya hesabından, Zaporijya Nükleer Santralı'na ilişkin açıklama yapıldı.

Açıklamada, nükleer santralın, Rusya-Ukrayna Savaşı'nın başlamasından bu yana 15. kez tüm dış kaynaklı elektriğini kaybettiği bildirildi.

Elektrik kaybının, "kısa devre" kaynaklı olabileceğinin değerlendirildiği belirtilen açıklamada, nükleer santralın dış kaynaklı elektriğinin 1 saat sonra yeniden sağlandığı kaydedildi.

Açıklamada görüşlerine yer verilen UAEA Başkanı Rafael Mariano Grossi, "Dünya, Çernobil kazasının 40. yıl dönümünü hüzünle anarken, meydana gelen bu elektrik kesintileri, Ukrayna'daki nükleer güvenlik durumunun hala riskli olduğunu gösteriyor" ifadesini kullandı.

Grossi, UAEA'nın, başka bir nükleer kazayı önlemek için elinden gelen her şeyi yapmaya devam edeceğini vurguladı.