UAEA: Kursk bölgesinde nükleer bir olay yaşanma tehlikesi ortaya çıktı

Uluslararası Atom Enerjisi Ajansı (UAEA) Başkanı Rafael Mariano Grossi, Rusya'da geçen hafta saldırı girişiminde bulunulan Kursk NGS'de gerçekleştirdiği incelemelerin ardından Rus basınına açıklamalarda bulundu.

Ziyareti kapsamında santral ve civarını gezme fırsatı bulduğunu belirten Grossi, "Bugün görebildiklerim doğrultusunda, santralin normale çok yakın bir şekilde çalıştığını söyleyebilirim" ifadesini kullandı.

NÜKLEER TEHLİKE UYARISI

Kursk NGS'de kullanılan reaktörün bir muhafaza ekipmanına sahip olmadığını vurgulayan Grossi, "Muhafaza ekipmanının olmaması, reaktör çekirdeğinin neredeyse sıradan bir binada bulunarak, topçu veya insansız hava aracı (İHA) saldırılarına karşı çok savunmasız kaldığı anlamına gelir" diye konuştu.

Grossi, santrale İHA saldırıları yapıldığına dair bilgilendirme aldığını anlatarak, "Ben de santralde bulunurken bu saldırıların izlerini gördüm. Buraya gelmemin nedeni, Kursk bölgesi yakınlarında şu anda çatışmaların yaşanmasıdır. Kursk bölgesinde nükleer bir olay yaşanma tehlikesi ortaya çıktı" dedi.

Rus yetkililerle tehlikeyi bertaraf etmek için istişareler yapacağını belirten Grossi, Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenski ile de yakında Kiev'de bir görüşme gerçekleştireceğini söyledi.

NE OLMUŞTU?

Rus toprağı Kursk bölgesinde, Ukrayna ordusunun 6 Ağustos'ta başlattığı saldırılar sonrasında şiddetli çatışmalar başlamıştı.

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, 22 Ağustos’ta yaptığı açıklamada, Ukrayna’nın Kursk NGS'ye saldırı girişiminde bulunduğunu söylemişti.